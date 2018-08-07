"Забыла о христианской добродетели!": подруга убита лицемерием Степаненко

Откровения знакомой Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которыми она поделилась с Dni.Ru, вызвали резонанс среди поклонников юмориста. Многие отметили, что с такими подругами и врагов не надо. Впрочем, Ирина, которая больше 20 лет приятельствует с артистической четой, имеет право поделиться своими наблюдениями.

"Елена Степаненко – человек двуличный, – вздыхает Ирина. – Эдакий Фома Опискин (главный герой повести Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". – Прим. ред.) в юбке. Помните, как литературный персонаж толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях, ходил к обедне и даже к заутрене и мастерски осуждал ближнего? Вот так же примерно ведет себя Степаненко".

"Родившаяся в тогда еще Сталинграде Лена несколько лет назад вдруг стала очень верующей и набожной, – продолжает приятельница семьи. – Стала поститься, ходить в храмы, покупать иконы. А деньги, вырученные от продажи квартир, которые она сегодня делит с Петросяном, обещала отдать церкви или в благотворительные фонды. Все равно, мол, родных нет – некому завещать сотни миллионов рублей, украшения, антиквариат".

"Только воцерковиться – не значит окружить себя внешними атрибутами и напоказ делать добрые дела, – рассуждает Ирина. – Лене стоило бы подумать о настоящих христианских добродетелях, о подвиге всепрощения ближнего, о помощи, о том, что с мужем она в горе и в радости. Вместо того, чтобы на всю страну лицемерно устраивать шоу с дележкой имущества, могла не выносить сор из избы, а если муж в чем-то виноват – великодушно простить и забыть".

"Однако у Степаненко не такая натура, – заключает собеседница Dni.Ru. – Я видела ее в самых некрасивых ситуациях и могу сказать, что она мелочная, злопамятная и жадная. Подруги видят ее подлость и долго не задерживаются..."