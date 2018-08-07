У молодой любовницы Петросяна обнаружили элитную недвижимость
Telegram-канал Mash высказал уверенность, что знает причину скандального развода и раздела имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Источник утверждает, что личная помощница юмориста Татьяна Брухунова за последние полтора года так разбогатела, что обзавелась двумя элитными квартирами.
Для начала она получила в подарок пятикомнатную квартиру в престижном ЖК "Садовые кварталы". От него – три километра до Кремля, закрытая территория, район Хамовники. Площадь жилья составляет 232 квадратных метра. Стоит порядка 250 миллионов рублей.
Вторая квартира находится на Лесной улице. В ней три комнаты, высокие потолки. Площадь – 77 квадратных метров. Примерная стоимость – 30 миллионов рублей. Примечательно, что на обе жилплощади Брухуновой претендует Елена Степаненко, утверждает Telegram-канал.
В иске о разделе имущества у юмористки есть такая фраза: "Два объекта недвижимости, приобретенные на имя третьих лиц". Эти объекты они тоже собираются делить.
Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Женщина родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе с актерами юмористического жанра. Брухунова работала на сайте, посвященном Степаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.
Однако есть информация, что артисты не вместе уже 15 лет, однако лишь сейчас пара решила оформить развод. Теперь Степаненко требует 80% от общего имущества.
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