"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко

Слухи о разводе Петросяна и Степаненко, которыми полнится интернет, не беспочвенны. Так считает Ирина, которая 20 лет знакома с семьей юмористов. Она рассказала, что происходит в звездном семействе.

"История, которая разворачивается на наших глазах, не нова, – говорит подруга звездной семьи. – В начале 80-х годов прошлого столетия начинающая актриса Московского театра эстрады Елена Степаненко увела Евгения Петросяна у его третьей жены Людмилы. Искусствовед Люся занимала какой-то высокий пост в Минкульте и все время проводила на совещаниях, съездах, вернисажах. Тут-то и подоспела заботливая Степаненко. Она кормила, поила, обстирывала уже известного в ту пору руководителя Театра эстрадных миниатюр. И в итоге женила его на себе".

"В одном из интервью Степаненко призналась, что вышла из Петросяна как, по меткому выражению французского критика Эжена Вогюза, русская литература вышла из гоголевской "Шинели", – продолжает Ирина. – Без Петросяна она бы была никем. С годами, укрепляясь на эстраде, отдалилась от мужа – ездила на курорты с подругами, занималась омоложением. А Евгений Ваганович был предоставлен сам себе".

"Тут-то и подоспела оборотистая жительница Тулы Татьяна Брухунова, – рассказывает Ирина. – Ее мать на два года младше единственной дочери Петросяна. Танечка была помощницей Евгения Вагановича, постепенно приближаясь к нему аки Виталина Цымбалюк-Романовская к Армену Джигарханяну. Тут почти идентичная история! И вот мы уже видим, как провинциалка Таня гуляет по Парижу, скупает там новейшие дизайнерские коллекции. На какие доходы?"





"Про раздел имущества Петросяна и Степаненко я, конечно, знаю, – добавляет подруга. – Правда, когда эта история началась и еще не просочилась в прессу, Елена Степаненко говорила, что ей ничего не надо. Потом передумала, видимо, и решила забрать чуть ли не все у супруга, с которыми прожила более 30 лет. Куда ей эти сотни миллионов рублей (состояние артиста, по оценке СМИ и адвокатов, превышает 1,5 миллиарда рублей. – Прим. ред.)? У нее нет ни детей, ни внуков, ни других близких родственников. Она сказала, что все продаст, а деньги раздаст благотворительным организациям, а главное – церкви. Думаю, в этом есть расчет. Она станет убеждать судью, что все пойдет на добрые дела. Я ей не верю – это человек довольно подлый, мелочный, жадный, хотя и умело скрывается под личиной добродетели".