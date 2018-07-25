Впервые сношавшийся участник "Дома-2" потряс достоинством

Звезды телестройки Марго Овсянникова и Артем Сорока перестали скрывать свои отношения. По словам девушки, они уже занимались сексом.

Молодые люди пытаются построить отношения. Вечером 24 июля в ночном клубе участники реалити-шоу слились в страстном поцелуе в порыве танца. Ребята уже успели заселиться в комнату.

Марго вовсе не смущает, что у возлюбленного есть странность. Парень очень любит оголяться перед публикой. "Честно – мне все равно. Ну и что? Он уже ходил, все его видели. Что такого, если он еще раз сходит голышом?" – цитирует девушку Dom2Life.ru.

Продемонстрировал свои "прелести" Сорока и после первого секса с Овсянниковой. Он оповестил о произошедшем соитии всех товарищей по телестройке. По словам Марго, Артем выбежал голым на общую кухню. "Закричал: "Я поволшебничал!", только другими словами – чуть грубее. Я посмеялась. Все равно бы все узнали, а так он ходил счастливым", – поделилась участница "Дома-2".

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) 9 Июл 2018 в 12:50 PDT

Овсянникова также рассказала, что Сорока очень порадовал ее в постели. Марго не ожидала от Артема, что он может быть настолько хорошим любовником. Ранее парень ухаживал за ведущей проекта Ольгой Орловой, а затем уделял внимание Ире Пинчук.