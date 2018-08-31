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Тимати втянули в безобразную драку

Тимати. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Тимати снова придется отвечать перед судом. Иск против музыканта подал экс-депутат заксобрания Пермского края. Александр Телепнев требует извинений за оскорбительные замечания в соцсетях и компенсации морального ущерба.
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Телепнев потребовал, чтобы Тимати (Тимур Юнусов) удалил из своего Instagram оскорбительные высказывания в адрес политика. Депутат также потребовал выплатить ему 300 тысяч рублей. "Я за свое ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда" – написал бывший парламентарий в Facebook.

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В поданном экс-депутатом заявлении отмечается, что лексика, которую Тимати использовал в своем посте, "содержит неприличные формы отрицательной оценки личности истца".

"Субъективное мнение ответчика выражено в оскорбительной форме, выходящей за допустимые пределы осуществления ответчиком права на свободу выражения своих мнения и убеждений", – указано в исковом заявлении.

Началось все с инцидента 12 февраля 2018 года в пермском ночном клубе – тогда диджей Smash (Андрей Ширман) отказался делать селфи с депутатом. За что парламентарий музыканта жестоко избил. За своего коллегу заочно вступился Тимати. Он опубликовал в своем Instagram видеозапись с избитым диджеем Smash, а в подписи к видео обматерил Телепнева и его спутника, который тоже участвовал  в драке.

В прошлом месяце суд приговорил Телепнева и его друга Сергея Ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Адвокаты обвиняемых заявили, что будут подавать апелляцию.

Напомним, в той драке в ночном клубе Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнев же всячески отрицал факт избиения популярного музыканта. Однако, давая показания, признался, что "разгребая народ, возможно, нанес удар первому попавшемуся человеку", которым оказался Ширман.

Автор: Андрей Евлампиев31 августа 2018, 09:12
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