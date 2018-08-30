Рассекречена дата прощания с Кобзоном

Прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном может состояться в воскресенье, 2 сентября. Информацией поделилась глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, передает телеканал "360".

"Не могу сказать, где будет похоронен Иосиф Давыдович. Вряд ли это будет Новодевичье кладбище. Насколько мне известно, он хотел быть похоронен рядом с родными людьми", – заявила она. Напомним, Кобзон умер утром 30 августа. Певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием.