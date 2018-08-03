Фото Галкина в обтягивающем наряде стало сенсацией

Максим Галкин успевает не только выступать и проводить время с семьей – артист еще занимается спортом. Телеведущий продемонстрировал фигуру в обтягивающем наряде, и фанаты пришли в неописуемый восторг.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин регулярно делится с многочисленными подписчиками не только сугубо деловыми, но и личными фотографиями и видео. Так, артист проиллюстрировал свой двухмесячный отпуск с семьей в Италии множеством снимков и забавных роликов, главными героями которых стали их с Аллой Пугачевой дети – четырехлетние Лиза и Гарри.

Впрочем, про себя любимого Максим тоже не забыл. Так, артист опубликовал снимок, на котором запечатлел себя в спортивной форме, держащим на вытянутой руке велосипед. "Ну, спорт, держись!" – подписал кадр Максим.

Поклонники пришли в восторг. "Рембо!!!!-отдыхает...😆", "Вы прекрасны спору нет", "Красавец галченок", "Спорт и держится на таких оптимистах", "Максим! Вы СТИМУЛ для позитивной жизни. Спасибо", "Молодец Максим. Так держать. и правда ты очень красивый мужчина. и хороший отец", "Апалонище", "Спорт ты сила💪👏👏Макс у Вас тут такое лицо что осталось вытянуть правую руку вперед а сверху плакат : А ТЫ ЗДАЛ НОРМЫ ГТО?", "Вот она силушка богатырская!!!!!", "Поразительный человек! Хороший папа, артист, спортсмен, замечательный муж .Счастья (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – рассыпались в комплиментах поклонники.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 2 Авг 2018 в 8:18 PDT

Ранее Максим Галкин объявил о том, что семейный отдых за границей подошел к концу. О нем у артиста остались лишь позитивные воспоминания. "Спасибо, Италия, это были чудесные два месяца! Танцы, шоколад, море и любовь! Что может быть лучше? 😘😉 – задал риторический вопрос популярный ведущий.