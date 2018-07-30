"Одни зубы на двоих": постаревший Галкин стал копией Пугачевой

Максим Галкин обнародовал новую фотографию, на которой запечатлен с Аллой Пугачевой. Наблюдательные поклонники сделали вывод, что супруги очень похожи.

В этом году Максим Галкин и Алла Пугачева дерзко проигнорировали все музыкальные фестивали, которые в изобилии проходят летними днями, предпочтя уехать за границу, где вместе с детьми, маленькими Гарри и Лизой, наслаждаются экзотической природой, ласковым солнцем и теплым морем. Максим с завидной регулярностью публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фото и видео, сделанные во время отпуска.

Иногда юморист выкладывает кадры, на которых запечатлена Алла Пугачева, хотя Примадонна утверждает, что не любит фотографироваться и сниматься. Редко артистка делает исключения. Буквально несколько часов назад Максим Галкин выложил кадр, на котором снят с супругой. "Хорошооооооооооооо! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – коротко подписал фото шоумен.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июл 2018 в 2:08 PDT

Подписчики рассыпались в комплиментах паре. А особо наблюдательные поклонники пришли к выводу, что Максим стал похож на Аллу. "Какие вы чудесные!👍 Счастья вам и здоровья!❤❤❤", "Внешне уже одинаково смотритесь))) Пугачева молодеет, Галкин стареет))) еще одна история Бенджаминов Батонов)))))", "Очень удачный снимок! когда два человека счастливы фьюг с фьюгом они похожи! пусть ваша радость будет долгой! ура!!!:)", "даже зубы одинаковые😀😀😀", "Ага! Одни зубы на двоих)" – высказались комментаторы.

Отметим, что Пугачева не пытается делать из своего возраста тайну, а недавно прямо заявила, что стареет и ничего с этим сделать не может. Однако поклонники убеждены, что Примадонна умеет так себя преподнести, что умудряется выглядеть молодо и свежо на зависть многим недоброжелателям.