Фриске посоветовала влезшему в семейные дрязги Малахову замолчать
Мало кто знает, что до отношений с Дмитрием Шепелевым Жанна Фриске на протяжении долгих лет встречалась с танцором Петром Никитиным. С недавних пор мужчина начал появляться в различных шоу и рассказывать об отношениях с певицей. Отметим, что делает он это корректно, не вдаваясь в пикантные подробности.
Однако общественность негативно восприняла эти откровения. В комментариях к передачам поклонники высказали мнение, что давно пора оставить Жанну в покое и не трясти ее бельем на всю страну. Досталось и Андрею Малахову, в передаче которого Петр Никитин совсем недавно откровенничал о романе с певицей. Пользователи Сети назвали передачу помойкой, а самого ведущего – падальщиком.
"У извращенцев хобби такое появилось: трусы с покойников снимать и обсасывать в прямом эфире", "Самое неприятное, на мой взгляд, что сейчас ворошат прошлое. Человека нет, светлая память Жанне. Это только ее жизнь", "Сколько можно o Фриске!?", "Еще один моральный урод пляски на костях устраивает", – высказались возмущенные зрители.
Журналисты связались с младшей сестрой артистки. "Людей понять можно! Нужно было бы уже давно успокоиться и перестать говорить о Жанне. Всем журналистам советую это сделать – не только Малахову, но и тем, кто трудится на других каналах", – цитирует Наталью Фриске "Собеседник". Она сообщила, что знала об отношениях Жанны с Петром, но рассказывать подробности и давать оценку категорически отказалась.
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