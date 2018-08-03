Фриске посоветовала влезшему в семейные дрязги Малахову замолчать

Недавно на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" появился бывший возлюбленный Жанны Фриске Петр Никитин с откровенной исповедью об отношениях с артисткой. Общественность неоднозначно восприняла тот выпуск, а младшая сестра Жанны Наталья посоветовала Андрею и прочим журналистам оставить ее в покое.

Мало кто знает, что до отношений с Дмитрием Шепелевым Жанна Фриске на протяжении долгих лет встречалась с танцором Петром Никитиным. С недавних пор мужчина начал появляться в различных шоу и рассказывать об отношениях с певицей. Отметим, что делает он это корректно, не вдаваясь в пикантные подробности.

Однако общественность негативно восприняла эти откровения. В комментариях к передачам поклонники высказали мнение, что давно пора оставить Жанну в покое и не трясти ее бельем на всю страну. Досталось и Андрею Малахову, в передаче которого Петр Никитин совсем недавно откровенничал о романе с певицей. Пользователи Сети назвали передачу помойкой, а самого ведущего – падальщиком.

"У извращенцев хобби такое появилось: трусы с покойников снимать и обсасывать в прямом эфире", "Самое неприятное, на мой взгляд, что сейчас ворошат прошлое. Человека нет, светлая память Жанне. Это только ее жизнь", "Сколько можно o Фриске!?", "Еще один моральный урод пляски на костях устраивает", – высказались возмущенные зрители.

Журналисты связались с младшей сестрой артистки. "Людей понять можно! Нужно было бы уже давно успокоиться и перестать говорить о Жанне. Всем журналистам советую это сделать – не только Малахову, но и тем, кто трудится на других каналах", – цитирует Наталью Фриске "Собеседник". Она сообщила, что знала об отношениях Жанны с Петром, но рассказывать подробности и давать оценку категорически отказалась.