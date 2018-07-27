"Через месяц течка": Фриске отказали в операции

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья показала любимую собаку ветеринару. Специалист нашел у животного серьезные проблемы со здоровьем. Теперь женщина не знает, что ей делать.

В своем Instagram Stories Фриске поделилась новостями из жизни питомца по имени Джесс. "Хотели сделать операцию, сделать стерилизацию, чтобы она больше не рожала. Ей тяжело уже рожать, а так как у нас дома кобель – это безысходная ситуация", – посетовала звезда.

Ветеринар отказался оперировать, так как во время обследования у животного выявили ишемическую болезнь. По словам Натальи, ее любимица слишком мало двигается.

Ветеринар выписал таблетки и через месяц назначил повторное ЭКГ. "Но вот у нас через месяц-то течка? Что нам делать?" – вопрошает Фриске. Ситуация усугубляется тем, что уже 1 августа она улетает из страны на несколько месяцев и этим просто некому будет заниматься.

Добавим, Наталья Фриске продает собак породы джек-рассел-терьер. Посредством своей странички в социальной сети Наталья рекламирует щенков: она регулярно выкладывает фотографии крох и предлагает желающим приобрести милого песика связываться с ней через личные сообщения.

Разведение собак бизнес совсем не прибыльный, затраты редко окупаются, да и сил на уход и поиск новых хозяев тратится слишком много. Тем более, что последние не всегда бывают людьми совестливыми и ответственными. Как-то Наталья жаловалась, что нерадивые собачники взяли щенка, поигрались две недели, а после отказались от крохотного создания.