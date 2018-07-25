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Шоу-бизнес

Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitriy Purtov
Гражданский муж Жанны Фриске Петр Никитин, роман с которым артистка скрывала долгие годы, решился на откровенный разговор с Андреем Малаховым. В студии программы "Прямой эфир" экс-возлюбленный звезды прошел проверку на полиграфе, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в правдивости его слов.
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Певице и танцовщику пять лет удавалось скрывать отношения. Их роман начался как служебный, об отношениях молодых людей знали только коллеги.

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Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

"Здесь, конечно, исходило от Жанны, – вспоминает Петр. – Всегда говорила журналистам: "Друзья, мое счастье, моя личная жизнь, пожалуйста, не трогайте ее". Она все время это повторяла. И мне на тот момент какая-то слава не нужна была. Я на тот момент был успешным популярным артистом в танцах. За ее счет прославиться, что-то поиметь – такого в моих мыслях не было".

Никитин признается, что поначалу очень ревновал Фриске. В самом начале отношений бешеная популярность Жанны у представителей противоположного пола его очень беспокоила: Петр даже один раз проверил ее телефон. Однако со временем он смирился с положением вещей и просто наслаждался обществом любимой женщины. "Ей писали и звонили огромное количество мужчин, но на тот момент – все-таки я молодой парень, мудрости не хватало – я сам себе говорил, что да пусть что угодно происходит, я сейчас здесь, я с ней, она со мной. Я таким образом себя в чувство приводил", – поведал Петр.

Он рассказал, что долго не решался сделать предложение и бессознательно притормаживал. Он боялся, что не сможет содержать Жанну и ребенка, обеспечить им тот уровень жизни, к которому привыкла звезда. Хотя разговоры о совместном будущем порой возникали.

Танцор понимал, что хочет провести всю жизнь с Жанной и иметь от нее детей, но не хотел жить рядом со знаменитостью. Павел мечтал об обычной, незаметной жизни. Никитин поставил ультиматум возлюбленной: либо он, либо сцена: "У меня такой период был – эти танцы, шоу-бизнес, меня все это достало. Все это двуличие, это лицемерие. И я говорил ей: "Давай заканчивать это дело". Весь этот шоу-бизнес, пусть он останется в прошлом". Фриске выбрала карьеру. Со временем Петр понял, что был слишком категоричен. Сейчас он жалеет о расставании.

Менее чем через год Никитин от общих знакомых узнал, что Жанна встречается с телеведущим Дмитрием Шепелевым. "На момент наших отношений на горизонте Димы не было. Мы расстались. Это был конец 10-го года. Еще полгода прошло или даже, может быть, чуть больше. Я узнал не от нее, что у нее роман с Димой", – поведал гражданский супруг звезды.

Узнав о том, кто стал новым избранником Жанны, Петр очень удивился. "Никого обижать не хочу, – с улыбкой произнес танцор, – но я почему-то всегда думал, что типаж мужчины для Жанны все-таки другой. (…) Она всегда мечтала о мужчине, который взял бы все на свои плечи, чтобы она могла расслабиться".

Когда информация о страшном заболевании Жанны стала достоянием общественности, он принялся искать встречи с артисткой, но безрезультатно. Фриске переезжала из города в город, часто была недоступна даже для звонка. "Она была то в Америке, то в Германии. Вокруг всегда были люди, и у нее даже не всегда телефон был. Она со мной связывалась. Она могла написать, позвонить. Я ждал звонка", – поведал Никитин. Во время редких бесед о болезни старались не говорить, делились впечатлениями, воспоминаниями, шутили.

Сообщению о смерти Жанны Петр поверил не сразу, а осознав произошедшее, очень долго приходил в себя. За три года он только один раз решился прийти на кладбище к экс-возлюбленной. По словам танцора, он в любой момент может мысленно поговорить с артисткой.

Никитин очень рад, что Фриске успела стать матерью. Мужчина уверяет, что мальчик очень похож на Жанну. В глубине души он завидует Дмитрию Шепелеву: "Ругаю себя, почему я такой категоричный был, сейчас это был бы мой сын".

По мнению танцора, в споре за наследника Жанны семья Фриске должна договориться с отцом мальчика, ведь ребенок должен иметь возможность видеться со всеми родственниками.

Никитин прошел проверку на полиграфе. Детектор лжи подтвердил правдивость истории танцора за исключением некоторых деталей. Примечательно, что в результате исследования выяснилось, что у Петра был корыстный интерес в общении с Фриске. Экс-любовник звезды это предположение категорически отвергает.

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Автор: Руслана Алексеева25 июля 2018, 15:25
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