Дочь Александра Серова не пустили на свадьбу к сестре

Мишель Серова не смогла попасть на самое важное событие в жизни ее единокровной сестры Алисы. Свадьба внебрачной дочери певца в США была омрачена.

30-летняя Алиса ранее отметила торжество в Соединенных Штатах, где давно проживает. Избранником красавицы стал голливудский сценарист и режиссер Энио Риго.

Однако праздник был подпорчен тем, что на нем не присутствовали родители невесты: поэтесса Валентина Аришина и знаменитый отец-музыкант.

Мать наблюдала за свадьбой Алисы по видеотрансляции в соцсети. Женщина не смогла прилететь в Америку, потому что ей не дали визу. Не получила разрешение на въезд в США и официальная дочь Александра Серова Мишель.

Публикация от М И Ш Е Л Ь С Е Р О В А �� (@mishel_serova) 25 Июн 2018 в 3:43 PDT

Девушка хотела попасть на свадьбу, но ей тоже не дали визу. Мишель поздравила сестру с радостным событием. А вот отец родной – нет.

"У меня был месяц депрессии после отказа. Но дочь планирует вскоре приехать ко мне в Испанию всей семьей!", – цитирует Валентину Аришину Sobesednik.ru. Женщина пообещала больше не грустить. Ведь главное, по ее словам, что дочь счастлива, и у нее есть замечательный любящий муж.

Публикация от Alisa Rigolin (@picsarama) 11 Мар 2018 в 4:00 PDT

Напомним, что зимой Александр Серов на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" прошел ДНК-тест на определение отцовства. В рамках передачи выяснилось, что певец на 99,99% является родственником Алисы Аришиной.