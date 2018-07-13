Дочь Александра Серова не пустили на свадьбу к сестре
30-летняя Алиса ранее отметила торжество в Соединенных Штатах, где давно проживает. Избранником красавицы стал голливудский сценарист и режиссер Энио Риго.
Однако праздник был подпорчен тем, что на нем не присутствовали родители невесты: поэтесса Валентина Аришина и знаменитый отец-музыкант.
Мать наблюдала за свадьбой Алисы по видеотрансляции в соцсети. Женщина не смогла прилететь в Америку, потому что ей не дали визу. Не получила разрешение на въезд в США и официальная дочь Александра Серова Мишель.
Девушка хотела попасть на свадьбу, но ей тоже не дали визу. Мишель поздравила сестру с радостным событием. А вот отец родной – нет.
"У меня был месяц депрессии после отказа. Но дочь планирует вскоре приехать ко мне в Испанию всей семьей!", – цитирует Валентину Аришину Sobesednik.ru. Женщина пообещала больше не грустить. Ведь главное, по ее словам, что дочь счастлива, и у нее есть замечательный любящий муж.
Напомним, что зимой Александр Серов на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" прошел ДНК-тест на определение отцовства. В рамках передачи выяснилось, что певец на 99,99% является родственником Алисы Аришиной.
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