Васильева побила беззащитную Максакову

Татьяна Васильева выиграла приз зрительских симпатий в заочном конкурсе, устроенном Станиславом Садальским. Ее соперницей была Людмила Максакова.

В центре состязания двух легенд отечественного кинематографа на сей раз был головной убор. "Чей кандибобер лучше?" – спросил подписчиков Станислав Садальский. Артист часто развлекается, выкладывая в Instagram фотографии своих подруг – коллег по театральному цеху.

Чтобы помочь участникам голосования, актер разместил под фотографией справочную заметку из интернета. "Кандибобер – это головной убор, который носят люди с причудами, шапка вашей мечты (саркастически), его одевают не только настоящие мужчины и прелестные женщины, и не обязательно танцовщицы", – пояснил Садальский.

"Соцсоревнование продолжается... на пляжном конкурсе выиграла Максакова. Теперь новое голосование. Ну у кого интересней – Людок или Танюлька?" – дал старт голосованию артист.

Садальский попросил подписчиков быть корректными в высказываниях и не обижать прекрасных женщин, которые читают комментарии. Пользователи постарались и рассыпались в похвалах актрисам. Однако большинство все же отдали свой голос Татьяне Васильевой – особо отметив, какие у нее красивые руки.

Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal) 27 Авг 2018 в 1:01 PDT

Напомним, в середине августа Станислав Садальский опубликовал в своем аккаунте Instagram пляжные снимки 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой. Артист предложил подписчикам оценить внешний вид звезд и проголосовать.

Поклонники снимки оценили, голоса разделились примерно поровну. Нашлись, правда, и те, кто считает, что артисту не следовало публиковать не самые удачные фото женщин, которые в любом возрасте хотят быть красивыми.

