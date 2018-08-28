Васильева побила беззащитную Максакову
В центре состязания двух легенд отечественного кинематографа на сей раз был головной убор. "Чей кандибобер лучше?" – спросил подписчиков Станислав Садальский. Артист часто развлекается, выкладывая в Instagram фотографии своих подруг – коллег по театральному цеху.
Чтобы помочь участникам голосования, актер разместил под фотографией справочную заметку из интернета. "Кандибобер – это головной убор, который носят люди с причудами, шапка вашей мечты (саркастически), его одевают не только настоящие мужчины и прелестные женщины, и не обязательно танцовщицы", – пояснил Садальский.
"Соцсоревнование продолжается... на пляжном конкурсе выиграла Максакова. Теперь новое голосование. Ну у кого интересней – Людок или Танюлька?" – дал старт голосованию артист.
Садальский попросил подписчиков быть корректными в высказываниях и не обижать прекрасных женщин, которые читают комментарии. Пользователи постарались и рассыпались в похвалах актрисам. Однако большинство все же отдали свой голос Татьяне Васильевой – особо отметив, какие у нее красивые руки.
Напомним, в середине августа Станислав Садальский опубликовал в своем аккаунте Instagram пляжные снимки 77-летней Людмилы Максаковой и 71-летней Татьяны Васильевой. Артист предложил подписчикам оценить внешний вид звезд и проголосовать.
Поклонники снимки оценили, голоса разделились примерно поровну. Нашлись, правда, и те, кто считает, что артисту не следовало публиковать не самые удачные фото женщин, которые в любом возрасте хотят быть красивыми.
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