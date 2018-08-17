Садальский вмешался в разборки Соловьева и Доренко

Актер не оставил без внимания скандал, случившийся между телеведущим Владимиром Соловьевым и главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко в Twitter. Станислав Садальский предложил поклонникам на своей страничке в Instagram проголосовать за того или иного участника конфликта.

Артист опубликовал скриншот переписки мэтров журналистики, в котором Доренко с сарказмом припомнил обсуждение уровня тестостерона в своем организме. Более того, главред радиостанции поспорил с коллегой о вкусе своего семени.

"А вы за кого?" - написал Садальский, снабдив публикацию хештегами #батл и #ктокруче. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что подобное поведение в принципе недостойно таких известных и уважаемых людей.

Их возмутило, что публичные люди так грязно выясняют отношения в Сети. "Кошмар! До какого уровня опустились? До генитального!! Ни слушать, ни смотреть не хочется обоих! Высказывания на уровне гениталий говорят о выгорании обоих как достойных мужчин", "Друг друга стоят. Два хама", "Гадко! Противно! Позорище!", "Перешли на оскорбления – обоих не красит", "Ошалели мужики совсем", – раскритиковали ссору мэтров фолловеры.

Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal) 16 Авг 2018 в 2:57 PDT

Напомним, комментируя инцидент, Владимир Соловьев отметил, что оскорбительную запись с сексуальным подтекстом в свой адрес Соловьев всерьез не воспринимает. По его словам, Доренко – "бедный, несчастный, выживший из ума и обиды".