Бузова разрыдалась после интимной встречи участников "Дома-2"
Несколько лет 23-летний Роман на каждом углу кричал о своей любви к 32-летней Ольге. Он старательно ухаживал за ведущей, постоянно осыпал комплиментами. Меж тем Бузова игнорировала настойчивые знаки внимания молодого человека, однако было заметно, что ей нравятся его упрямство и пыл. "Я никогда ничего не обещала Роме, но он мне говорил о любви, Андрей, понимаешь?! Мне кажется, он меня любит", – делилась Ольга в личной беседе с коллегой по шоу Андреем Черкасовым.
После очередного отказа Бузовой Гриценко попробовал построить отношения с одной из жительниц телестройки – 23-летней Ириной Пинчук. Молодой человек не спешил сближаться с девушкой и некоторое время говорил всем, что они просто друзья. Однако недавно стало известно, что между ними была интимная связь. Бузова не смогла сдержать слез на лобном месте и расценила этот поступок со стороны Гриценко как предательство.
Влад Кадони, который сейчас находится на площадке "Дома-2" на Сейшельских островах, сообщил, что Роман постоянно говорит о своих чувствах к телеведущей. Гриценко не стал отрицать этого. Он заявил, что Бузова ему просто нравится, а с Пинчук у него не было секса.
Телеведущая решила вывести молодого человека на чистую воду и помочь ему сделать правильный выбор. Меж тем Ирина очень страдает от заявлений Романа, она испытывает сильную эмоциональную привязанность.
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