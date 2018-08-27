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Из шоу "Замуж за Бузову" выгнали красавца из-за флирта с сестрой

Ольга Бузова. Фото: Пресс-служба Муз-ТВ
В эфире телеканала ТНТ стартовало реалити-шоу, которое должно помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой найти любовь. За внимание знаменитой невесты решили бороться 15 красавцев, однако не все смогли пройти первое испытание.
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В титульном выпуске Ольга знакомилась с кавалерами. Участники, как на экзамен, по одному заходили в комнату к Бузовой, дарили цветы и рассказывали о себе. В то время пока шло знакомство, "отстрелявшиеся" претенденты ожидали решения у бара в общем зале и весело проводили время, знакомясь друг с другом и стройными официантками.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Как позже выяснилось, среди девушек, подававших напитки, была родная сестра звездной невесты – Анна. Родственница шпионила за женихами: следила за их поведением и подслушивала разговоры. Так, именно Бузова-младшая рассказала сестре, что один из кавалеров – Акбар Юсупов открыто и местами пошло флиртовал с красотками из персонала и называл ее "киса". Ольга не смогла простить такого поведения и тут же выкинула мужчину из проекта. Молодому человеку даже не помогло то, что он был лично знаком с поющей телеведущей до шоу. Звезда даже не позволила провинившемуся красавцу попрощаться с собой.

Отметим, что Акбар был не единственным кого, отправили домой в тот вечер. Еще четверо претендентов не смогли впечатлить звезду при личном общении.

Оставшиеся десять участников отправятся вместе с Ольгой и съемочной группой в Италию. В одном из самых солнечных городов Европы кавалеры будут придумывать для Бузовой головокружительные свидания и романтичные сюрпризы. Однако мужчинам придется бороться не только за сердце знаменитости, но и с собственной жадностью: каждую неделю один из участников "Замуж за Бузову" может добровольно покинуть шоу. Причем не с пустыми руками, а с денежным вознаграждением.

Автор: Руслана Алексеева27 августа 2018, 09:30
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