Мачо из "Дома-2" оправдался за измены жене

Алексей Самсонов прокомментировал заявления жены о его неверности. Звезда реалити-шоу не отрицает, что общался с некой девушкой.

Экс-участники телестройки Алексей Самсонов и Юлия Щаулина решили развестись. Жена уверена в его изменах. Сам шоумен заявил, что его отношения с объектом ревности его супруги не выходили за пределы редких приятельских контактов.

"У меня нет никаких отношений. Да, я действительно переписывался с одной девушкой. Она просто живет рядом с залом, где я занимаюсь. Я проводил ее до дома, и на этом все! Мы даже не целовались. Все остальное додумала моя жена", – цитирует Самсонова StarHit.ru. "Ей так преподнесли информацию. Переубеждать Юлю смысла не было, да я и сам уже этого не хотел", – подчеркнул Алексей.

Отметим, что экс-участник "Дома-2" первым обвинил жену в неверности. В ответ Щаулина предоставила доказательства многочисленных измен Самсонова. Сам же Алексей подобную информацию отрицает.

Публикация от ��___AS___�� (@samsonovaleksei) 7 Авг 2018 в 12:57 PDT

В настоящее время супруги готовятся к судебному заседанию по делу об их разводе. Оно состоится в конце августа. Экс-участники телестройки вместе почти пять лет, поэтому решение о расставании стало для их поклонников неожиданностью.

Публикация от ��___AS___�� (@samsonovaleksei) 27 Апр 2018 в 12:54 PDT

У супругов растет полуторагодовалый сын. Напомним, ссоры в семье Самсонова и Щаулиной возникали регулярно.