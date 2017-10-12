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Мачо из "Дома-2" рассекретил сына

Алексей Самсонов. Фото: vk.com/alekseisamsonow
Экс-участник реалити-шоу Алексей Самсонов в этом году во второй раз стал отцом. Мужчина выложил в свой микроблог снимок вместе с ребенком.
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Один из наиболее ярких мачо телестройки, утверждавший, что в его жизни было около 800 женщин, впервые показал пользователям Сети лицо своего сына Мирона. Алексей представил селфи в обнимку с ребенком.

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Сюжеты ДОМ-2

"Ну что, на кого же мой сын похож? Мирон Алексеевич", – поинтересовался Самсонов у подписчиков. Кстати, супруга экс-участника "Дома-2" Юлия также опубликовала снимок с малышом в своем аккаунте Instagram.

Фолловеры тут же стали обсуждать фотографии малыша. Некоторые посчитали, что Мирон похож на маму, потому что у него такие же светлые волосы, как у Юли. Другие отметили, что выражение лица мальчика напоминает Лешину мимику. "Глаза и волосы мамины, остальное – папино", "Прекрасный малыш) на маму похож, счастливый будет!", Красавчик. Он и от мамы, и от папы взял самое лучшее", – делятся мнениями поклонники пары.

Отметим, Алексей и Юлия Самсоновы стали родителями в начале марта. Ребенок ростом 53 сантиметра и весом 3 710 граммов появился на свет в одной из больниц Балашихи.

Напомним, что для женщины этот ребенок стал первым, а вот у Алексея есть еще один сын. Никита живет с мамой на родине отца – в Волгограде. Малыш родился, когда Самсонову еще не было 18 лет.

Автор: Людмила Фоканова12 октября 2017, 19:16
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