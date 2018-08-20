Откровенные фото от любовницы разбили семью звезды "Дома-2"

Брак звезд "Дома-2" Алексея Самсонова и Юлии Щаулиной дал трещину. Супруги обвиняют друг друга в неверности.

Алексей и Юлия готовятся к расторжению брака. Самсонов заверил, что решение расстаться приняла его жена – якобы та нашла любовника. "Инициатива о разводе исходила от нее. Скажу вам больше, у Юли уже есть другой мужчина. Она не позволяет мне видеться с ребенком. Говорит, чтобы суд решал вопрос об опеке", – объяснил свою позицию Самсонов.

С этим заявлением не согласна Щаулина. По ее словам, причиной разрыва стали неоднократные измены ее супруга. "Мне в директ написала девушка о том, что она с ним встречается, и что он говорит, будто со мной не живет. Она скинула мне переписку, фото– и видеодоказательства, после чего я предложила ему подать на развод, но ему это, видимо, было неинтересно. Я подала сама", - поведала экс-участница телестройки. Юлия отметила, что, судя по фактам, которые ей сообщила любовница Алексея, он изменял ей всегда – даже во время беременности.

Слова Самсонова о ее новых отношениях, по словам Щаулиной, не имеют отношения к действительности: "Алексей дал интервью о том, что у меня другой мужчина, и я запрещаю видеться с ребенком. Это неправда!" Девушка призналась, что бывший участник "Дома-2" не горит желанием проводить время с наследником и даже перестал его обеспечивать материально. "Когда я попросила его остаться с ребенком, он поехал проводить время с ней", – призналась Юлия.

Звезда реалити-шоу отметила, что муж долгое время отрицал связь со своей любовницей. Однако у нее были неопровержимые доказательства. "И лишь после того, как она мне скинула переписку и интимные фото, отпираться не стал. Она очень многое рассказала мне по телефону. Как он говорил ей, что любит неожиданный секс, как приставал к ней в спортзале, в который мы когда-то ходили вместе, как гладил ее... Дальше даже не хочу продолжать", – цитирует Юлию StarHit.