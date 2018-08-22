Краско грязно выругался из-за развода с Шевель

Народный артист Иван Краско опроверг информацию о разводе со своей молодой женой. По словам артиста, журналисты поспешили с выводами.

Во время беседы с представителем СМИ Иван Иванович был очень эмоционален – он грязно выругался. "Да ****** (ничего. – Прим. ред.) мы с ней не разводимся! Что вы все там за ажиотаж забили? Преждевременно все. Все, привет", – цитирует Краско телеканал 78.ru.

Добавим, что сегодня, 22 августа, в интервью сайту "Комсомольская правда" 87-летний актер рассказал, что его 27-летняя супруга Наталья Шевель с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушка уехала в путешествие по миру и изредка звонит справиться о здоровье. Они уже давно общаются только как друзья.

Артист уверил, что вопрос с расставанием назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего, так как Шевель не хочет заводить с ним детей. "Я понимаю, у нас нет своего жилья, и в чем-то она права. А с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил", – рассуждает Краско.

Также Иван Иванович поведал, что готов воссоединиться со своей экс-супругой Натальей Вяль. Мол, бывшая уже давно зовет его обратно, ведь как-никак у них двое сыновей. По словам Краско, его нынешняя жена знает о намерении мужа вернуться к экс-зазнобе и отпускает его с миром.

Отметим, что в январе этого года Шевель была замечена в объятиях молодого фитнес-тренера по имени Александр. Девушку заподозрили в изменах знаменитому супругу. Однако тогда за Наталью вступился сам Краско. Он заявил, что все это просто пиар.