Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско

Эксклюзив Интервью В Юрмале может появиться памятник Вайкуле Лолита сделала скандальное заявление Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Вторник 31 июля
Лента новостей
16:15
Взбесившийся россиянин разнес квартиру бывшей жены
16:06
Как сохранить чувства в браке на долгие годы
15:55
Захарова отчитала Европу за шашни с Порошенко
15:46
Путин нанес Трампу сокрушительный удар
15:25
Актрису Кузнецову убил рак
15:24
Трусы и голые груди: самые сексуальные наряды "Жары"
15:05
Бездельнику Януковичу крепко врезали за нытье
14:57
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
14:47
Уфимец угнал бульдозер и продал его по частям
14:37
Жителю Удмуртии грозит 20 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
14:28
Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь
14:25
Охрана ехала полчаса: детали ограбления Левы из "Би-2"
14:06
Владелец гаража хочет засудить МЧС за спасение собаки
13:50
Московского студента обокрали на 5,5 миллиона рублей
13:40
Мужчина ограбил собутыльницу с помощью ложки
13:31
Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
13:28
"Разбитый инсультом" Лукашенко появился на людях
13:18
Появилось универсальное средство от гриппа
13:09
Двое жителей Подмосковья задержаны за мошенничество на миллионы рублей
13:05
Главная версия происхождения неизвестной болезни Жукова
13:03
Infiniti QX80: Могучий и ласковый зверь
12:48
Подглядывание за учителями обошлось трудовику в 40 тысяч рублей
12:42
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
12:39
"Сильные боли": Запашный рассказал о госпитализации
12:38
"Врал, что предохраняется": обрюхаченная звезда "Дома-2" обчистила квартиру любовника
12:33
Дамские сумки перестанут считаться ручной кладью при перелетах
12:19
Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
12:14
НАТО напугали дерзким нападением России
12:07
У отца Канье Уэста диагностирован рак
12:01
Обнаружен спасающий от рака фрукт
11:55
Семья извергов насиловала рабыню-аутистку и кормила ее прахом матери
11:54
Героическую игру Акинфеева отметили созданием эксклюзивного iPhone X
11:50
Сколько жилья построят по программе реновации
11:48
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
11:41
"Толстым изменяют": названа причина разлада в семье Ани Лорак
11:31
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
11:19
Американцы испугались "Адмирала Горшкова"
11:15
Самосвал разнес пешеходный мост в Москве (видео)
11:11
Неожиданный поворот в деле об убийстве москвичками отца-насильника
11:02
Аскольд Запашный экстренно госпитализирован
10:52
Голливудские звезды вступились за уволенного режиссера-шутника
10:48
Росту цен на бензин придумали объяснение
10:45
"Сунула свой нос": Стриженову атаковали прямо дома
10:40
Найдено эффективное средство от облысения
10:37
Специалисты назвали самый сложный предмет на ЕГЭ
10:13
Бывшая возлюбленная Табакова снялась голой
10:11
В WhatsApp проник жуткий вирус
10:05
Лева из "Би-2" пострадал от действий домушников
10:04
Опухшую Бузову спасают капельницами
09:59
Крымский мост попал под санкции
09:46
В Черногорске вор вынес из дома чугунную плиту
09:39
Юлия Снигирь похудела до "прозрачности"
09:27
Красноярский таксист избил недовольного ценой пассажира
09:18
Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского
09:10
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
09:08
Крымские пограничники поймали украинца с рюкзаком патронов
08:55
Мужчина убил свою мать в присутствии ребенка
08:49
Внуки российского миллиардера живут в нищете
08:45
Иностранцы устроили драку на топорах во Владивостоке (видео)
08:33
Решение принято: что будет с шоу "Дом-2" после сноса
08:21
Страдающий неизвестной болезнью Сергей Жуков не может петь
08:18
Странности в деле об убийстве девочками отца-насильника вызвали шок
08:16
В Пакистане спасли российского альпиниста
00:01
Приезд Зары в Баку вынудил Лолиту выступить с заявлением
22:00
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями
22:00
Младшая дочь растет точной копией Аршавина
21:58
Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил (видео)
21:57
Зарезавшие отца-садиста сестры признали свою вину
21:37
"Украл и подарил друзьям": Порошенко обвиняют в госизмене
21:31
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
21:24
Скончалась актриса Наталья Кузнецова
21:07
Елизавета II избавляется от уникального лимузина за 164 миллиона
21:03
Трогательное обращение вдовы к Мурату Насырову
21:01
Олимпийская чемпионка трагически погибла в 38 лет
20:47
Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой
20:34
Известная российская спортсменка умерла после тяжелой болезни
20:26
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
20:23
Под Нижним Новгородом байкер разбился в ДТП
19:59
В Омске при пожаре погиб четырехлетний ребенок
19:50
"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
19:49
Что получила Москва от чемпионата мира
19:40
Выпавшая из окна многоэтажки россиянка чудом выжила
19:33
Подросток делал селфи на ЛЭП и умер
19:28
В Татарстане из тонущей машины спасли пьяного водителя
19:03
Избивавший Рапунцель из "Дома-2" муж решился на громкое признание
19:01
Закололи во сне: сестры-москвички оказались хладнокровными убийцами
18:53
В Минске сделали заявление об инсульте у Лукашенко
18:38
24-летний водитель без прав раскурочил четыре машины
18:24
Преобразившуюся Алентову не узнали на дне рождения дочери
18:17
Трое мужчин до смерти забили приятеля деревянной скалкой
18:10
В Уфе 9-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и скончался
18:00
Женщина чудом выжила после мощного удара молнии (видео)
17:55
Смертельный наезд BMW на пешеходов попал на видео
17:46
Кухня Путина вызвала переполох
17:42
Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
17:29
На Москву надвигается аномальная жара
17:03
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
16:59
В страшном ДТП под Уфой погиб мужчина
16:44
Лукашенко исчез после инсульта
16:39
Пьяный Билан устроил дебош на собственной свадьбе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Шоу-бизнес

Шепелев разоблачил родившую любовницу 87-летнего Краско

Иван Краско. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Война женщин знаменитого актера Ивана Ивановича Краско продолжается. Из тени вышла еще одна покинутая возлюбленная артиста – Дарья Горшкова.
прочитано 4767 раз

Нынешняя супруга Краско, Наталья Шевель, уверена, что Дарья на протяжении многих лет обманывала пожилого артиста, утверждая, что именно он является отцом ее дочери Марии. Чтобы поговорить по душам, она пригласила соперницу в студию программы "На самом деле" Первого канала. Также Наталья организовала ДНК-экспертизу, которая после 20 лет неопределенности расставит все точки над i.

ПО ТЕМЕ

Затравленная жена Краско бежит из России после скандала

 "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

По словам молодой супруги Краско, Горшкова принимала и продолжает принимать материальную помощь от актера, однако в графе "Отец" в метрике девочки указан совсем другой мужчина. "Наш скромный бюджет распределяется на все его предыдущие семьи. Все его предыдущие знакомства, детей. Я, как здравомыслящий человек, понимаю, что они имеют право попросить, как бывшие женщины, но, когда же это все закончится?" – пожаловалась Наталья Краско присутствующим.

Ведущий Дмитрий Шепелев дал слово Дарье Горшковой. Женщина рассказала, что с малых лет была влюблена в звезду советского кино. Поэтому, когда Дарье довелось познакомиться с Краско, она потеряла голову, причем 40-летняя разница в возрасте ее не смутила. "Когда мы с театром-студией пошли поздравлять его на 64-летие... Я его в первый раз увидела не в кино, не по радио – это произвело на меня впечатление. (…) Через некоторое время его пригласили играть в наш спектакль, и в какой-то момент я почувствовала, что испытываю очень нежные чувства. Через какой-то момент мы стали встречаться", – рассказала покинутая возлюбленная артиста.

Горшкова призналась, что ее совместная жизнь с Краско продлилась всего четыре месяца. В квартиру, где проживали влюбленные, вернулся сын Ивана Ивановича Андрей и буквально выжил ее из дома. Дарья уверила присутствующих, что артист очень хотел жениться на ней, но она отказывалась. По ее словам, Краско мечтал о семье, поэтому, когда он увлекся другой женщиной, она его отпустила, хотя сама в тот момент носила под сердцем ребенка.

Скриншот na-samom-dele.ru

Иван Краско слышал все, что говорила бывшая зазноба. Ее слова потрясли артиста. "Почему ты говоришь, что я увидел Машу в три месяца и сказал, что это моя дочь? Ты мне сказала, что это моя дочь", – задался вопросом Краско, войдя в студию.

Присутствующие эксперты уговаривали женщину рассказать правду. Собравшись с духом, Дарья шокировала артиста откровенным признанием: "Иван Иванович, не ваш это ребенок". Новость морально раздавила пожилого Краско.

Ведущий Дмитрий Шепелев обратил внимание на конверт с результатами ДНК-экспертизы. Шоумен сообщил, что никакого тестирования на самом деле не было. Наталья Шевель вместе с редакторами программы разыграли этот спектакль, чтобы выудить из Горшковой правду. "Фактически вас развела девчонка, в этом конверте ничего нет, вас просто взяли на слабо", – сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Руслана Алексеева31 июля 2018, 15:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные "пенсионеры" с молодыми женами

567

комментарии

Политика

Порошенко обрадовался удару Запада по Крымскому мосту
НАТО напугали дерзким нападением России
Москва отвесила пендель хамящему Западу
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций

Шоу-бизнес

"Пробила дно": Бузову растерзали за связь со скандальным рэпером
Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
"Не любит, не любил и не нужны": жена Аршавина о его детях от Барановской
Молодая невеста российского миллиардера в мокром бикини покорила Сеть

Проишествия

Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь
Что грозит зарезавшим отца-насильника юным москвичкам
Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд

Lifestyle

Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Шоу-бизнес

Главная версия происхождения неизвестной болезни Жукова

В Сети обсуждают произошедшее с артистом
Происшествия

Как насильник Хачатурян дрессировал дочек-рабынь

Девушки рассказали о жизни с тираном
Шоу-бизнес

Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой всплыло в Сети

Снимок произвел неизгладимое впечатление на пользователей
Культура

Актрису Кузнецову убил рак

Она скрывала диагноз от близких

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Трусы и голые груди: самые сексуальные наряды "Жары"
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

Спорт

"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru