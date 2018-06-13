Затравленная жена Краско бежит из России после скандала

Наталья Краско, супруга престарелого актера Ивана Краско, сообщила о том, что намерена уехать за границу. Артистка пожаловалась на дискомфорт, который испытывает от популярности, и даже боится выйти из дома.

Наталья Шевель прославилась после того, как вышла замуж за Ивана Краско, который старше ее на 60 лет. В этот брак изначально мало кто верил, однако они вместе уже почти три года.

Недавно Наталья попала в скандал, когда ее тайно засняли с неким молодым и привлекательным мужчиной. А на шоу "На самом деле", где и появился кавалер Натальи (как, впрочем, и она сама с супругом Иваном), ее прямо обвинили в измене.

Однако молодая супруга легендарного артиста заверила, что пошла на это, потому что собственным творчеством не может заработать на достойную жизнь. "Ток-шоу – необходимость. Хожу ради зарабатывания денег. Понимаете, у меня есть своя цель в жизни, о которой я пока говорить не хочу, дабы не накаркать, не спугнуть. И я зарабатываю на эту цель. Стараюсь какую-то материальную подложку сделать. Я не рассматриваю ток-шоу как постоянный заработок", – заявила Краско.

Возможно, цель, о которой говорит Наталья, находится даже не в России. Супруга артиста не исключает возможности отъезда за границу. "Я очень люблю все менять кардинально, быстро и иногда бесповоротно, но не хочется, конечно, все мосты сжигать. У меня есть варианты и приглашения поработать за рубежом. Внутренне я кочевой персонаж, но есть вопросы с бюрократией... В любой стране свои подводные камни", – туманно высказалась Наталья.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 27 Май 2018 в 1:51 PDT

Краско призналась, что свалившаяся на нее после замужества известность приносит дискомфорт. Ее узнают на улице, вследствие чего затравленная Наталья боится выходить лишний раз в люди. "Невольно развивается фобия. Опасаешься просто так пройти по улице, тебя могут знать. У меня есть друзья, и если я захочу просто попить с ними кофе в неформальной обстановке, я не могу это сделать, потому что тыкнут пальцем и скажут: "О, новый любовник пошел!" Нет, такая популярность мне не в кайф", – цитирует Наталью Краско сайт "Комсомольская правда".