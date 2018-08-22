Все ахнули: Крутой вышел в свет после сообщения о раке

Игорь Крутой впервые за долгое время вышел в свет. Композитор ошеломил всех цветущим внешним видом.

Крутой в последние годы совсем пропал с экранов. В Сети появились слухи о том, что 64-летний музыкант серьезно болен и теперь больше времени проводит в палате, нежели за роялем. А уж после того, как в Сеть просочились снимки, на которых отчетливо видно, что композитор сильно потерял в весе и осунулся, фанаты предположили худшее – тяжелую форму рака.

Масла в огонь подлил Иосиф Кобзон. Эстрадный певец в прямом эфире с уверенностью заявил, что Крутой якобы обратился за помощью в известную столичную клинику, которая специализируется на лечении онкологии.

Композитор сплетни о своем недуге не комментировал. Близкие Крутого сообщили, что он страдает диабетом, поэтому вынужден следовать строгой диете.

После музыкант вновь пропал из поля зрения общественности, поэтому, когда певица Алсу опубликовала совместный снимок с Крутым и певцом Николаем Басковым в своем аккаунте Instagram, фанаты ахнули. Игорь Яковлевич заметно преобразился. Он прибавил в весе, расцвел и выглядит вполне здоровым.

Среди подписчиков Алсу оказалось много поклонников Крутого. Они отметили, что теперь можно не волноваться за здоровье композитора – судя по всему, он пошел на поправку. "Игорь Яковлевич хорошо выглядит. Здоровья ему. А Вы всегда красотка", "Крутой, слава богу, стал лучше выглядеть👍", "Классный снимок", "Вы супер. Спасибо за то, что Вы нам дарите", – написали фолловеры.