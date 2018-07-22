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54-летняя жена Игоря Крутого взбудоражила снимком в купальнике

Ольга Крутая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Супруга композитора улетела на отдых в Италию. Оттуда она поделилась солнечной фотографией, которая не оставила равнодушной поклонников. 
прочитано 20456 раз

Композитор и продюсер Игорь Крутой улетел отдыхать на курорт Порто-Черво в Сардинии. Его супруга не могла не поделиться фотографией побережья и хорошей фигурой, которая восхитила всех. Ольга, которой 54 года, похвасталась отличной фигурой в красном купальнике. Снимок она подписала кратко: "Ах, лето!".

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Подписчики назвали Ольгу идеалом женской красоты и выразили свое восхищение ее формами. "Ух ты, ну и фигурка! Класс! В чем секрет?", "Я вами восхищаюсь! Вы красотка!", "Ольга, отлично выглядите! Прекрасная фигура! Вы образец для подражания", – написали поклонники в Instagram.

Ах, лето!#sumertime☀️#vacation#sardinia#portocervo

Публикация от Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi)

Вместе с родителями отдыхает и их младшая дочь Александра, которая три дня назад отпраздновала свое 15-летие. Супруги не стали устраивать шумной вечеринки и большого праздника, а отметили день рождения в семейном кругу.  "С Днем Рождения моя маленькая девочка", - написал Игорь Крутой в Instagram. "С днем рождения, Сашенька! Будь, счастлива и здорова", – присоединилась к нему супруга.

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22 июля 2018, 14:43
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