54-летняя жена Игоря Крутого взбудоражила снимком в купальнике

Супруга композитора улетела на отдых в Италию. Оттуда она поделилась солнечной фотографией, которая не оставила равнодушной поклонников.



Композитор и продюсер Игорь Крутой улетел отдыхать на курорт Порто-Черво в Сардинии. Его супруга не могла не поделиться фотографией побережья и хорошей фигурой, которая восхитила всех. Ольга, которой 54 года, похвасталась отличной фигурой в красном купальнике. Снимок она подписала кратко: "Ах, лето!".

Подписчики назвали Ольгу идеалом женской красоты и выразили свое восхищение ее формами. "Ух ты, ну и фигурка! Класс! В чем секрет?", "Я вами восхищаюсь! Вы красотка!", "Ольга, отлично выглядите! Прекрасная фигура! Вы образец для подражания", – написали поклонники в Instagram.

Вместе с родителями отдыхает и их младшая дочь Александра, которая три дня назад отпраздновала свое 15-летие. Супруги не стали устраивать шумной вечеринки и большого праздника, а отметили день рождения в семейном кругу. "С Днем Рождения моя маленькая девочка", - написал Игорь Крутой в Instagram. "С днем рождения, Сашенька! Будь, счастлива и здорова", – присоединилась к нему супруга.