У бросившего Степаненко Петросяна нашли "недуг" Задорнова

Бракоразводный процесс артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко обрастает новыми подробностями. Оказывается, один из юмористов, будучи суеверным человеком, ходил к целительнице, которая отговаривала его покидать вторую половину.

Евгений Ваганович верит в сверхъестественные силы. Осведомленный источник рассказал, что юморист даже носил на себе специальные заговоренные пластины, пытаясь нейтрализовать негативное влияние.

Более того, в 90-х артист посещал целительницу Джуну, чьими услугами пользовался и Михаил Задорнов. Такими образом, у мэтров отечественной сцены был общий "недуг", передает сайт "Комсомольская правда".

Примечательно, что одна из квартир Петросяна находилась рядом с жилищем целительницы. Джуна всегда давала ценные советы всем, кто к ней обращался.

В частности, Петросяна она призывала не разводиться, иначе "будут энергетические потери". Стоит отметить, что Джуна выступала за семейные ценности.

Знакомый целительницы убежден, что Евгений Ваганович долгое время не разводился, помня совет мудрой знакомой. Почему сейчас юморист решил сжечь мосты – это уже другой вопрос. Также остается гадать, кончится ли вся эта история добром.

Напомним, что Степаненко и Петросян не общаются друг с другом, а их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества, оценочная стоимость которого, говорят, превышает полтора миллиарда рублей.

Артистка не отдает мужу коллекцию раритетных юмористических журналов и клоунов, которыми тот очень дорожит. Степаненко не пускает Петросяна даже на порог квартиры, где хранится антиквариат. Мол, пусть идет к юной любовнице.