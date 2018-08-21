Садальский отправил лечиться разбитую инсультом жену Мягкова

Актер, известный своим сарказмом и крутым нравом, прокомментировал известие о болезни супруги коллеги Анастасии Вознесенской. Станислав Садальский в возмущении.

"Ложь…. Прочел брехню, а потом... в интернете понеслось… по трубам, растиражированная неправда, что народную артистку Анастасию Вознесенскую парализовало", – написал артист на своей страничке в Instagram. Он отметил, что был в шоке от прочитанного.

"Договорился с министром (с каким – не скажу) положить в лучшую клинику РФ. Звоню мужу больной – Андрею Мягкову: куда присылать карету скорой помощи, за парализованной? Он смеется: "Не надо, сам приезжай, мы обедать садимся", – и дает Асю", - добавил Садальский. Также он рассказал, что они вместе с Мягковым посмеялись над информацией, оказавшейся фейковой.

Пользователи соцсети облегченно вздохнули, узнав, что печальная новость не подтвердилась. "Пусть будут только здоровы… замечательные артисты, замечательная пара... очень любим!!!", "Когда прочитала новость, очень расстроилась. Очень люблю этих артистов. Спасибо Стасу, что расставил все на свои места", "Я очень рада, что с ними все хорошо", – написали фолловеры.

Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal) 20 Авг 2018 в 7:12 PDT

Отметим, что ранее сам Андрей Мягков опроверг информацию о том, что его супруга оказалась прикованной к постели. Он поблагодарил поклонников за то, что переживают за здоровье Вознесенской.