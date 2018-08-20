С супругой Андрея Мягкова случилось несчастье

Супруга Андрея Мягкова парализована после инсульта. Сам народный артист не в лучшей физической форме, но никого не просит о помощи.

Андрей Мягков тяжело перенес смерть своего ученика Дмитрия Брусникина. На панихиде артист держался из последних сил. Здоровье актера оставляет желать лучшего. Журналисты заметили, что Мягкова не сопровождала его супруга, актриса и педагог Анастасия Вознесенская.

80-летний Мягков сейчас не в лучшей физической форме, у него давно проблемы с суставами. Несколько месяцев назад он проходил обследование в одной из клиник с жалобами на невыносимые головные боли. А до этого перенес серьезную операцию на сердце.

У Вознесенской проблемы еще серьезнее. "Она сейчас очень серьезно болеет, вот и не пришла. Их семью один Андрей представлял и провожал их ученика", – пояснила журналистам Алла Покровская. А соседи по дому на Кутузовском проспекте рассказали, что 75-летнюю женщину, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта.

Андрей Мягков и его однокашница Ася Вознесенская сыграли свадьбу во время учебы в Школе-студии МХАТ. Анастасия раньше супруга добилась признания зрителей – режиссер Евгений Ташков утвердил ее на звездную роль радистки Ани в ленте "Майор "Вихрь". Вознесенская тогда уговорила постановщика снять Андрея хотя бы в эпизоде.

Вслед за супругой Мягкова приняли на работу в популярный тогда театр "Современник", где оба проработали до 1977 года, пока не перешли во МХАТ. Актер завоевал народную любовь своими ролями в фильмах "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж".

Публикация от Алексей PaRaDoXxX (@grand_master_paradox_kyivstar) 10 Июн 2018 в 12:08 PDT

Жизнь влюбленной пары омрачало одно обстоятельство: у Вознесенской и Мягкова не получилось родить детей, и они сильно страдали. В этом году супруги отметят изумрудную свадьбу – 55-летие брака. Сейчас из-за болезни жены Андрей Мягков весь быт тянет на себе, однако в силу природной скромности за помощью не обращается, пишет EG.ru.