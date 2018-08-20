С супругой Андрея Мягкова случилось несчастье
Андрей Мягков тяжело перенес смерть своего ученика Дмитрия Брусникина. На панихиде артист держался из последних сил. Здоровье актера оставляет желать лучшего. Журналисты заметили, что Мягкова не сопровождала его супруга, актриса и педагог Анастасия Вознесенская.
80-летний Мягков сейчас не в лучшей физической форме, у него давно проблемы с суставами. Несколько месяцев назад он проходил обследование в одной из клиник с жалобами на невыносимые головные боли. А до этого перенес серьезную операцию на сердце.
У Вознесенской проблемы еще серьезнее. "Она сейчас очень серьезно болеет, вот и не пришла. Их семью один Андрей представлял и провожал их ученика", – пояснила журналистам Алла Покровская. А соседи по дому на Кутузовском проспекте рассказали, что 75-летнюю женщину, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта.
Андрей Мягков и его однокашница Ася Вознесенская сыграли свадьбу во время учебы в Школе-студии МХАТ. Анастасия раньше супруга добилась признания зрителей – режиссер Евгений Ташков утвердил ее на звездную роль радистки Ани в ленте "Майор "Вихрь". Вознесенская тогда уговорила постановщика снять Андрея хотя бы в эпизоде.
Вслед за супругой Мягкова приняли на работу в популярный тогда театр "Современник", где оба проработали до 1977 года, пока не перешли во МХАТ. Актер завоевал народную любовь своими ролями в фильмах "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж".
Жизнь влюбленной пары омрачало одно обстоятельство: у Вознесенской и Мягкова не получилось родить детей, и они сильно страдали. В этом году супруги отметят изумрудную свадьбу – 55-летие брака. Сейчас из-за болезни жены Андрей Мягков весь быт тянет на себе, однако в силу природной скромности за помощью не обращается, пишет EG.ru.
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