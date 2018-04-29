Отправленная на виселицу звезда "Дома-2" шокировала народ

Авторы телепроекта "Дом-2", по всей видимости, решили порадовать своих зрителей нововведением в процедуре голосования за уход с проекта того или иного участника. Впрочем, не всем понравилась идея отправлять проштрафившегося участника на эшафот.

Поклонники шоу с упоением обсуждают "шоу с повешением", в которое превратилось голосование за уход одного из участников с телепроекта. Ведущие планировали отправить за ворота телестройки Давида Анташвили. В качестве причины называется его отношение к девушкам. При этом звезда "Дома-2" предстала перед зрителями стоя на эшафоте с шеей в петле.

Однако казнь не состоялась – Давида Анташвили спас иммунитет. "Черную метку" вытащил другой участник телестройки – Александр Гобозов. "Большинством голосов проект должен был покинуть все-таки Давид... но! Его спас иммунитет! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметили в администраторы группы любителей "Дома-2" в Instagram. Зрители к произошедшему отнеслись неоднозначно. "Просто ужас! Кто придумал эту виселицу?", "Не дай бог у стула ножка надломится! Что тогда????", "Кошмар просто", "Ведущие придурки,надо же было такое придумать", "За халяву и висельницу полезут.очень неприятно смотреть", – обрушились они и на авторов идеи, и на участников, согласившихся на такое представление.

Публикация от Группа Любителей Дома ❤️ (@dom_reporter) 28 Апр 2018 в 10:37 PDT

Отметим, сами участники телепроекта, обсуждая произошедшее, большее внимание уделили самому голосованию, а не тому, что перед ними предстал человек на виселице. "Сегодня было волнительное голосование для Давида, но Слава богу все обошлось🙏🏽", – поделилась своими впечатлениями Александра Шева. "Очень суровое было сегодня голосование , и накаленное", – заметила Майя Донцова.

Публикация от Aleksandra Shevchenko (@aleksandra_sheva) 28 Апр 2018 в 3:09 PDT

"Честно , очень хочется , что бы Давид сделал выводы и использовал шанс, который ему предоставился – достойно! Веры мало, но Надежда есть", – добавила она. Впрочем, и на страницах девушек в Instagram подписчики предпочли обсуждать не личность Давида Анташвили и итоги голосования, а ситуацию с эшафотом.

Публикация от Майя Донцова (@mayyadonz) 28 Апр 2018 в 5:43 PDT

"С такими шутками не шутят как имитация првешенья, сума там что ли орги посходили", "этот проект смотрят подростки, а вдруг они начнут так экспериментировать, зачем это все показывать", – посетовали пользователи Сети.