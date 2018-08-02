Скандал с внебрачной дочкой Магомаева запутал всю страну

Украинка Татьяна Молчан полагает, что является внебрачной дочерью легендарного певца Муслима Магомаева. В студии программы "На самом деле" Первого канала женщина получила результаты ДНК-экспертизы.

Молчан уверяет, что ей не нужны деньги и слава, она всего лишь мечтает узнать правду. По словам украинки, ее мать познакомилась с Магомаевым, когда той шел 21 год. Свидания были нечастыми, однако и этого хватило, чтобы родилась Татьяна.

Родительница Молчан закрутила роман с артистом будучи замужем. Поэтому дочь записали на супруга молодой женщины. Она очень боялась, что правда всплывет, поэтому поспешила развестись.

Предполагаемая дочь знаменитости вспоминает, что мужчина, который указан как отец в ее метриках, чуть не убил ее, когда она была совсем маленькой. "Я запомнила его как человека, который ненавидел меня всю жизнь", — призналась Татьяна. Она считает отца деспотом и заявляет, что не считает его родственником. Украинка отмечает, что именно поэтому очень обрадовалась, узнав, что возможно имеет генетическую связь с певцом.

Позже в студии появился брат Магомаева Юрий, который сразу признался, что не верит словам героини. "Вы ссылаетесь на слова своей мамы. Все женщины склонные верить, что это был именно Муслим Магомаев", – высказался он.

Отец Молчан Николай Григорьевич вышел на связь со студией по скайпу. Он поведал, что отношения с бывшей женой и дочерью расстроились после того, как он перестал платить алименты. Пожилой мужчина отметил, что рассказы о его жестокости – это вымысел.

В студии появилась внучка Николая Григорьевича Анастасия Саввик. Она опровергла слова Татьяны. Девушка уверила присутствующих, что дедушка даже голоса никогда на нее не повышал, а уж об избиениях и речи быть не может. Детектор лжи подтвердил ее слова.

Ведущий программы Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-исследования. В руках шоумена было два конверта: данные о родстве семьи Магомаевых и Молчан, и экспертиза между последней и Николаем Григорьевичем.

"Вероятность того, что вы можете являться родственниками, составляет 50% из 100. Это означает, что данная ДНК-экспертиза не исключает вашего родства, но и не доказывает родство с Магомаевым", – произнес Шепелев, вскрыв первый конверт. "Вероятность того, что вы на самом деле дочь Николая Григорьевича составляет 99, 9%", – озвучил вторые результаты Шепелев. Татьяна не поверила ведущему. Она продолжила настаивать на своем родстве со звездой.