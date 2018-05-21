Родившая от Магомаева любовница получила результаты ДНК-теста

Поклонница знаменитого певца Муслима Магомаева Елена Каткова уверена, что много лет назад родила от него сына. Женщина пришла на передачу "Пусть говорят" Первого канала, чтобы рассказать о романе с известным исполнителем.

Елена, которая много лет назад была личным фотографом Магомаева, поведала, что интимная близость с Муслимом Магометовичем была всего лишь раз в его доме в Баку. В тот момент исполнитель был очень подавлен болезнью супруги.

"Когда Тамаре делали операцию, это надо было видеть Муслима Магомаева… он не знал, а вдруг что случиться. И этот момент нас сблизил. Он был очень подавлен. Я почувствовала, что надо остаться. Там, на балконе в Баку он поднял тост и сказал: "Я хочу выпить за Лену, которая в самый трудный момент моей жизни оказывается рядом". Я горда этим, что в трудный момент я продлевала ему жизнь… У него мысли о смерти были с 46-го года", – вспомнила женщина.

Елена уверила присутствующих, что Магомаев хотел этого ребенка и даже гулял с ним. Более того супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская часто составляла им компанию.

На съемочной площадке появился Андрей Катков. Юноша признался, что до 18 лет считал своим отцом Владимира Каткова. Однако со временем его окружение начало замечать его сходство со знаменитым артистом.

Разумеется, гости студии скептически отнеслись к заявлению семейства Катковых. Они не увидели во внешности юноши черт, которые хотя бы отдаленно напоминали знаменитого исполнителя.

Пришло время огласить результаты ДНК-экспертизы. В тестировании участвовали трое: Андрей Катков, брат Муслима Магометовича Юрий Магомаев и его сын. "С вероятностью 88% Андрей не родственник Юрия Леонтьевича", - заявила специалист ДНК-центра Снежана Королева.

После эксперт добавила, что требуется еще одно исследование, так как Юрий Леонтьевич и Муслим Магомедович единоутробные братья. Необходимо привлечение других родственников для получения точного результата, сообщает Teleprogramma.pro.