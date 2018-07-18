Шепелев разоблачил любовницу Муслима Магомаева

Поклонница легендарного певца Муслима Магомаева Елена Каткова уверена: кумир миллионов – отец ее сына Андрея. Родственники знаменитости считают ее наглой самозванкой.

Елена и Андрей уже пытались доказать родство с кланом Магомаевых. Весной 2018 года Катковы приходили на программу "Пусть говорят" Первого канала. В рамках эфира была проведена генетическая экспертиза, которая дала неоднозначные результаты.

В тестировании участвовали трое: Андрей Катков, брат Муслима Магометовича – Юрий Магомаев – и его сын. "С вероятностью 88% Андрей не родственник Юрия Леонтьевича", – заявила специалист ДНК-центра Снежана Королева. Эксперт отметила, что требуется еще одно исследование, так как Юрий Леонтьевич и Муслим Магомедович единоутробные братья.

Поклонница певца не поверила специалистам, она считает результаты некорректными. Она продолжает верить, что отец ее ребенка – Магомаев. Для того, чтобы доказать свою правоту, женщина согласилась пройти детектор лжи в студии программы "На самом деле" Первого канала.

"В 71 -м году наша встреча была. Это на "Динамо". 8 и 9 мая проходили концерты, а мы там тренировались. Приехал Муслим: "Девочки, у вас такая красивая форма. Если вы хотите на концерт, можете сказать, что вы с общества "Динамо". И я вас проведу", – сообщила присутствующим женщина. Елена отметила, что была личным фотографом Магомаева, поэтому часто была в гостях у звезды. До начала 90-х у них были только платонические отношения. Женщина рассказала, что провела лишь одну ночь с певцом. Проверка на полиграфе частично подтвердила слова поклонницы.

Племянник звезды Юрий Магомаев собирается разоблачить Катковых. Он также появился на съемках. "У меня есть неопровержимые доказательства того, что Андрей Катков не сын", – заявил родственник артиста. Он добавил, что не пожалел денег на детектива и нашел настоящего отца Андрея.

К обсуждению присоединилась Наталья Каткова. "Я вдова Виктора Каткова, который записан в метриках Андрея в графе "отец", - представилась пожилая женщина. По ее словам, Елена некоторое время ходила в любовницах у ее мужа Виктора. Поклоннице Магомаева удалось увести мужчину из семьи, однако новый брак не продлился долго – через несколько лет Катков вернулся к первой жене.

Сын Виктора Каткова Кирилл согласился на прохождение генетического исследования. "По результату ДНК-экспертизы между Кириллом Катковым и Андреем Катковым... Вероятность того, что вы являетесь братьями, – 99,9%", – озвучил ведущий Дмитрий Шепелев. "Это ДНК подменили", – закричала Елена Каткова в ответ.

Заключительная проверка на детекторе лжи показала, что Елена никогда не была личным фотографом Муслима. Также она никогда не состояла в романтических отношениях со звездой.