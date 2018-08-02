Туалет – только в море: Шарапова в ужасе после отдыха в Крыму

Телеведущая выразила свое недовольство условиями жизни на полуострове. На своей страничке в Instagram Арина Шарапова опубликовала пост, полный негодования.

"Коктебель, да и многие другие города полуострова живут без: канализации, дорог, газа... Долгие-долгие десятилетия... теперь на реконструкцию городов и поселков государство стало выдавать деньги... И что!? Не ХОТЯТ... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Шарапова. При этом она привела в пример позицию местных политиков.

"Депутаты Феодосии сказали – ни за что... будем ходить в туалет – как и раньше – в МОРЕ! И красота нам вообще ни к чему... Любимый Крым! Как тебе помочь? Ты на пути в Цивилизацию, а кто-то хочет НАЗАД в БУДУЩЕЕ... нееееее... У депутатов Феодосии, вероятно, своя канализация, свои пляжи и свое чистое море..." – выразила телеведущая свое возмущение. Также она предложила крымским депутатам пройти мастер-классы по урбанистике.

Примечательно, что большинство подписчиков с мнением звезды экрана не согласились. Они, напротив, отметили, что полуостров за последние четыре года преобразился: везде стало чисто и красиво. "В 2017 году все стало иначе – свет и вода, отремонтированные номера, благоустроенные пляжи и ровные дороги. В этом году опять едем в наш Крым!", "Крым расцветает на глазах, я люблю его очень, каждая пядь полуострова – кусок истории России", "Море чистое, не считая шторма... Туалеты стоят на набережной и мусорки имеются. Пляж ухоженный. Даже рынок в чистоте… Вобщем, я осталась довольна. И ценами тоже", – прокомментировали пост Арины Шараповой фолловеры.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) 1 Авг 2018 в 10:47 PDT

Ранее телеведущая на своей странице в Instagram выразила недовольство пробками на полуострове. Звезда обвинила в них большегрузные автомобили.