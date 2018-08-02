Молодой известный актер откровенно о романе с Бледанс

28-летний актер Аристарх Венес дал откровенное интервью. Артист прокомментировал слухи о романе с 49-летней Эвелиной Бледанс.

Месяц назад появилась информация о том, будто Эвелина Бледанс закрутила роман с коллегой по кинематографическому цеху Аристархом Венесом. Интересно, что актер на 21 год моложе. По слухам, Аристарх и Эвелина сблизились, играя в спектакле "Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов".

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты взяли интервью у Аристарха Венеса. Тот расставил все точки над i. "У нас нет романтических отношений, да и не было. Я думаю, что Эвелина просто решила заинтриговать зрителей. Не знаю, зачем ей это надо. Но мы действительно дружим, общаемся..." – цитирует Венеса "Мир новостей".

Актер высказал уверенность, что дружба между мужчиной и женщиной существует. "Я ценю и уважаю дружбу между мужчиной и женщиной. И это могут быть удивительно светлые отношения", – убежден он.

Публикация от Аристарх Венес (@venes_aris) 30 Июн 2018 в 11:09 PDT

По признанию Аристарха, друзей у него мало, и к ним он относится крайне серьезно. "Друг – это тот, кто ради тебя отдаст последнее. Таких людей априори мало, я ценю их. Прощаю друзей и подруг, даже если иногда они делают глупости или, скажем мягче, совершают странные, с моей точки зрения, поступки", – рассказал Венес.

Что касается личной жизни, то Аристарх совершенно свободен. Артист сообщил, что у него очень сложный характер: может быть на публике общительным и открытым, но на самом деле он совершенно другой. "Ну а девушкам со мной просто караул! Не представляю, как меня можно выдержать", – заключил он.