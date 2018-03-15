"Да не гнию я": звезда "Дома-2" оправдалась за ужасные пятна на коже

Участницу реалити-шоу Сашу Шеву достали придирки поклонников. А фанаты не понимают, что происходит с внешностью теледивы.

Зрители всерьез опасаются за здоровье звезды, лицо которой покрылось странными пятнами. Обожатели стали подозревать дерматологические проблемы, гормональный сбой и нарушение метаболизма. Брюнетка устала от обсуждения ее внешности и решила развеять слухи.



"Я не знаю, почему все решили, что у меня гниет кожа. Я просто не пользуюсь солнцезащитными кремами, вот и все! Мы выезжали на пляж, палящее солнце сделало свое дело – у меня сгорел лоб. Позже пошло воспаление, и начала слезать кожа", – поделилась Саша с Dom2Life.ru.

Публикация от �� Официальный домовой �� (@kuzkin_durdom2) Мар 12, 2018 в 5:13 PDT

Такой ответ убедил поклонников, ведь на Сейшелах, где проходит часть съемок, без малого +30. От дневного светила пострадал и Саша Гобозов – он получил ожоги второй степени тяжести. А Рома Капаклы тратит целое состояние на восстанавливающий крем для поврежденных покровов.

Публикация от Aleksandra Shevchenko (@aleksandra_sheva) Мар 6, 2018 в 2:53 PST

Саша Шева пришла на проект 26 августа 2017 года, но уже успела отличиться. Девушка постоянно оказывалась в центре скандалов и быстро завоевала популярность у поклонников шоу. Барышня отбила парня у коллеги по цеху Лилии Четрару. В отношениях не обходится без конфликтов, но молодая особа уверена: это настоящая любовь.