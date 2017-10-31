Развратную звезду "Дома-2" предлагают лишить родительских прав

Красавица бросила малолетнюю дочь после страшного мордобоя. И гордится своей доступностью.

Недавно пришедшая на телестройку Саша Шева успела произвести своим легким поведением настоящий фурор. В первый же день пребывания на проекте она переспала с Алексеем Чайчицом. А потом всего за месяц успела соблазнить Сергея Захарьяша и Дениса Ковалева. Говорили даже, что именно с ней Иосиф Оганесян изменял своей возлюбленной Саше Черно.

Анастасия Саблина, которая называет себя землячкой Саши Шевы, сообщила, что до прихода на проект та была обычной проституткой, которая любила выпить. "Мы вместе работали в ночном клубе в Оренбургской области, – рассказала Саблина. – Она грязнуля. У нее всегда был грязный костюм, от нее всегда ужасно пахло алкоголем. У нее было прозвище Александра Бьюти. Шева могла заявить в три ночи: "Все, я отработала, поеду, меня ждут". Между собой мы даже шутили: "Какая в этот раз у тебя такса?" А она говорила, что хочет жить красиво и за бабки готова на все. У меня было к ней отвращение – зачем такой способ заработка афишировать?"

"Помню, она жила с мальчиком – тихий, спокойный такой, провожал ее до работы, – продолжила Настя. – Однажды он решил сделать сюрприз: приехал, чтобы забрать Сашу, а она прямо на его глазах вышла из клуба в пуховике, с голыми ногами, на каблуках, села в подъехавшую тачку и уехала. Мы слышали, что она вернулась домой уже утром, и там, мягко говоря, был мордобой".

"Забеременела Шевченко в Питере. В городе все говорили, что отец ребенка – мажор. Наверное, все бы у них сложилось, если бы Саша ему не изменила", – цитирует подругу участницы телестройки журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". Развратная Шева бросила ребенка, чтобы отдаться любви. Теперь девочку воспитывает бабушка.

Забавно почитать отзывы телезрителей об Александре, которые они оставляют на сайте проекта: "Ты после "Дома-2", видимо, из страны эмигрировать собираешься? Ну а как по другому-то? С такой репутацией на всю страну большинство дверей и перспектив для тебя, скорее всего, будут закрыты навсегда", "Я в шоке! Шева, кто ты вообще – человек или животное? Ты же мать, ты же дочь, тебе не стыдно на всю страну ноги перед каждым раздвигать? Подумай о своих родных, что ты творишь!", "Лишить родительских прав срочно! Возмущению нет предела, это воспитание ребенка?", "В первом "Доме" Беркову за разврат выгнали с проекта. Так что на проекте все еще делает Шева? На нее и смотреть противно", "Не бросайся на первого попавшегося слащавого урода. За тобой пусть бегают, ухаживают. Ты же девочка!"