Пелагея тайно вышла замуж на Мальдивах

Певица Пелагея сыграла свадьбу на курорте. Торжество было тайным и состоялось еще в середине лета.

Об этом на условиях анонимности только сейчас сообщила близкая подруга артистки. Пелагея и ее супруг хоккеист Иван Телегин второй раз обменялись брачными клятвами.

Церемония прошла на Мальдивах, где месяц назад чета проводила отпуск. Перед торжеством певица и ее муж хорошо отдохнули в спа-салоне и подобрали соответствующие событию наряды. Пелагея была облачена в белое кружевное платье от российского дизайнера. Она отказалась от традиционных фаты и венка.

Молодые произнесли клятвы на побережье, возле арки, украшенной живыми цветами. Местные музыканты исполняли романтическую композицию. Ведущий церемонии произнес речь, призывая в свидетели вечной любви и прекрасного союза все стихии природы. Затем чета получила символический сертификат, а после влюбленных осыпали лепестками роз и рисом. Далее супруги отметили радостное событие вкусным ужином, сообщает Teleprogramma.pro.

Отметим, что Пелагея не любит делиться подробностями личной жизни. Так, настоящая свадьба артистки и ее избранника хоккеиста Ивана Телегина прошла в атмосфере строжайшей секретности. Певица и ее супруг стали родителями в январе 2017 года. Артистка подарила мужу дочь Таисию. Несмотря на усилия, многочисленные журналисты так и не разжились фотографией малышки. Однако через полтора года после рождения девочки артистка сама опубликовала снимки наследницы в Сети.