Пелагея впервые показала публике дочь

Певица стала крестной матерью для дочери своей подруги Екатерины Гелайко. Таинство прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Таболове Московской области.



На фанатской странице артистки 13 августа появились фотографии Пелагеи с маленькой девочкой с обряда крещения в церкви. Сначала поклонники решили, что певица держит на руках дочь Таисию. Но выяснилось, это ребенок ее подруги.

Девочка спокойно перенесла обряд. Ни на одном из снимков она не плачет.

Отметим, что Пелагея не любит делиться подробностями личной жизни. Так, свадьба артистки и ее избранника хоккеиста Ивана Телегина прошла в атмосфере строжайшей секретности.

Публикация от фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) 12 Авг 2018 в 11:26 PDT

Что касается родной дочери Пелагеи, ранее в эфире "Вечернего Урганта" наставница "Голоса" рассказывала, что девочка растет очень серьезной. По ее словам, у девочки есть склонности к спорту. "Тася уже вовсю бегает и говорит, а недавно начала даже играть с папой в футбол. Наверное, вырастет футболисткой. Хотя, признаться, мы ей клюшку не давали пока, так что все впереди", – делилась певица.

Публикация от НЕ ИДЕАЛЬНАЯ МАТЬ�� (@kto_kato) 12 Авг 2018 в 3:25 PDT

До настоящего момента в Сети не появилось ни одного кадра наследницы Пелагеи. Напомним, певица и ее супруг стали родителями в январе 2017 года.