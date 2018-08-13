Пелагея впервые показала публике дочь
На фанатской странице артистки 13 августа появились фотографии Пелагеи с маленькой девочкой с обряда крещения в церкви. Сначала поклонники решили, что певица держит на руках дочь Таисию. Но выяснилось, это ребенок ее подруги.
Девочка спокойно перенесла обряд. Ни на одном из снимков она не плачет.
Отметим, что Пелагея не любит делиться подробностями личной жизни. Так, свадьба артистки и ее избранника хоккеиста Ивана Телегина прошла в атмосфере строжайшей секретности.
Что касается родной дочери Пелагеи, ранее в эфире "Вечернего Урганта" наставница "Голоса" рассказывала, что девочка растет очень серьезной. По ее словам, у девочки есть склонности к спорту. "Тася уже вовсю бегает и говорит, а недавно начала даже играть с папой в футбол. Наверное, вырастет футболисткой. Хотя, признаться, мы ей клюшку не давали пока, так что все впереди", – делилась певица.
До настоящего момента в Сети не появилось ни одного кадра наследницы Пелагеи. Напомним, певица и ее супруг стали родителями в январе 2017 года.
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