Малахов против Борисова: битва на выживание

Борьба в эфире бывших друзей Андрея Малахова и Дмитрия Борисова становится все напряженнее. Рейтинги ток-шоу "Прямой эфир" и "Пусть говорят" идут ноздря в ноздрю – но у первой программы выше цитируемость, уверяет ее автор.

Кто сейчас популярнее – 33-летний Дмитрий Борисов или 46-летний Андрей Малахов? Задавшись таким вопросом, журналисты решили проанализировать эфирную битву за рейтинг. И решили, что сравнивать цифры не совсем корректно.

Дело в том, что "Пусть говорят" на Первом канале в эфире с 20:00, а "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России" – с 18:00. В 8 вечера у телеэкранов собираются не только пенсионерки и домохозяйки, но и отдыхающие от дневных трудов россияне. А вот к шести вечера на шоу Малахова они могут и не успеть.

Однако, несмотря на это, рейтинги программ почти равны. К примеру, 30 июля выпуск "Пусть говорят" о разводе Вадима Казаченко посмотрели 17,1% телезрителей России, включивших в это время телевизор. А шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", где рассказывали о живущих в нищете внуках олигарха Тельмана Исмаилова, удостоили своим вниманием 16,1% россиян.

Самые рейтинговые темы так тесно переплетались, что телезритель уже и не запоминал, кто, в какой программе и в чем признался. Развод Джигарханяна и Казаченко, смерть Марьянова, ДНК-тест Мишулина, Шурыгина со своим насильником – герои этих историй появлялись как на Первом, так и на "России". И рейтинги программ снова оказались почти равными – от 18 до 22%.

И все же Андрей Малахов убежден, что он в этой битве пока побеждает. Ведущий подчеркивает, что уважает Дмитрия, – но не упускает случая заметить, что индекс цитирования у его передачи выше, чем у Борисова. И отмечает, что за год в прайм-тайм тот так и не стал мегазвездой, которую все хотят видеть на своем корпоративе, пишет Teleprogramma.pro.