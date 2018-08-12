Малахов взбесился из-за развода Дакоты и Соколовского

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал новости о разводе одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Он рассказал про слухи о проблемах в семье Влада Соколовского и Риты Дакоты, которые ходили уже давно.

Многие поклонники, а также звезды шоу-бизнеса оказались буквально шокированы, когда певица Рита Дакота объявила о расставании с мужем Владом Соколовским. Ведущий Андрей Малахов в своей авторской колонке на портале StarHit не смог пройти мимо этой истории.

Он рассказал о том, как узнал о произошедшем. "Cидя в гримерке на свадьбе подруги, где я был ведущим торжества, услышал грустную новость: бывшие "фабриканты" Влад Соколовский и Рита Дакота разводятся", – вспомнил Андрей Малахов. Сам он, судя по всему, до сих пор не может поверить в произошедшее, ведь о расставании "сообщили не сами главные герои, а социальные сети".

"Мол, кто-то сфотографировал Влада, держащего за руку какую-то девушку в ресторане, переслал фото Рите, и понеслось!", – рассказал ведущий. Он отметил, что сплетни про проблемы в семье музыкантов ходили уже давно. "Раньше слухи об изменах Соколовского распускала жена его лучшего друга, недовольная тем, что Рита не рвется в ее подруги и, что особенно непростительно, игнорирует посты", – вознегодовал Андрей Малахов.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 11 Авг 2018 в 9:58 PDT

Однако сейчас, добавил он. информация подается таким образом, словно она получена из абсолютно достоверного источника. Однако сам ведущий пока не спешит с выводами. "Зная, какие прекрасные отношения царят в семье родителей Влада и как трогательно он сам заботится о жене и дочери, я не стал записываться в ряды членов клуба ОБС (одна баба сказала) и другим не советую. Позиция "Я точно знаю, свечку держал!" даже в доисторические времена, то есть до Интернета, всегда была очень шаткой", – подчеркнул ведущий.

Публикация от Влад Соколовский (@vs20) 30 Июл 2018 в 5:38 PDT

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. Знаменитости не пожалели денег на свадьбу. В октябре 2017 года Рита и Влад впервые стали родителями. У них появилась дочь Мия.

Публикация от Влад Соколовский (@vs20) 29 Июл 2018 в 9:33 PDT

Уже 11 августа в СМИ появилась информация о расставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. На своей странице в Instagram она подтвердила развод. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.