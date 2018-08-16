Потребовались спасатели: дочь Бородиной пострадала на курорте

Дочь телеведущей Ксении Бородиной пострадала на отдыхе. Звезде пришлось обратиться за помощью к профессионалам.

Ксения вместе с семьей отправилась в Италию. Телеведущая обожает эту страну и часто приезжает туда с детьми.

Но на этот раз отдых не задался – ее старшая наследница поранилась во время купания. На девочку напала опасная рыба.

"Маруся бежит по песку и ногу поджимает, я была уверена, что горячий песок, поэтому так странно идет. Подбегает и говорит , что очень больно ноге, кто-то ужалил 😭 я думала медуза, оказалась , какая-то рыба, которая сидит в песке и ее не видно, выпивается в ноги и больно жалит((( мужики здоровые воют от боли, у Мару ни одной слезинки не было😱 просто испугалась сильно((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала звезда в своем микроблоге.

Бородина очень испугалась за здоровье отпрыска и обратилась за помощью к профессионалам. Те объяснили, как необходимо поступать в таких случаях. "Нам сказали спасатели сразу ногу в горячий песок и через 30 минут все проходит!!! Так и случилось, но я перепугалась сильно конечно, больше чем Мару((( вот поэтому я обожаю прозрачное море, все видно, а тут всегда как лотерея", – посетовала звезда.

Но на этом неприятности не закончились. Ксения ожидала, что к ним на курорт прилетит ее мама, но у женщины возникли проблемы с визой. Телеведущая решила, что их сглазили завистники. "🐼🐾 отдых) как всегда экстремальный , видно не надо было тут писать про отдых, а то столько людей "обрадовались" , что летим))) сегодня должна была мама прилететь, а оказалась виза шенген Болгарии, а с ней не выпустили😢", – написала Бородина в Instagram.