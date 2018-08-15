Бородина рассказала о падении Бузовой и Собчак

Телеведущая Ксения Бородина отличается верностью "Дому-2". Она не соглашается на предложения поработать в других проектах.

Ксения отметила, что ей поступает множество приглашений от телеканалов, однако она всегда отказывает, так как считает себя лицом ТНТ. Артистка очень довольна своей должностью – для удовлетворения карьерных амбиций ей достаточно того, что есть.

"Я всегда понимала, что лучшее – враг хорошего, – заявила Ксения. – Многие мои коллеги – и Ксюха Собчак, и Оля Бузова ­– стремились к чему-то новому, к каким-то невероятным высотам. Но, как мне кажется, чем дальше ты забираешься, тем больнее падать. Я реалист и не собираюсь прыгать выше головы…"

Звезда признала: мол, привыкла к критике. Однако заверила, что в проектах с ее участием всегда много корректировки и контроля. Нет пропаганды наркотиков, алкоголя, беспорядочных половых связей и агрессии. "Если происходит что-то плохое, мы, телеведущие, всегда это порицаем", – рассказала Бородина.

По словам Ксении, разговоры о том, что "Дом-2" настоящий рассадник блудниц – это происки конкурентов. Якобы они навязывают свое мнение общественности, демонизируют проект.

Звезда добавила, что продюсеры телеканала привлекли ее к созданию новой передачи – "Бородина против Бузовой". "Такая программа возникла из-за мнения, что мы с Олей постоянно в состоянии если не борьбы, то противостояния. Да, мы с Олей Бузовой не подруги, но и не враги. "Мы коллеги", – сообщила Ксения журналистам 7Дней.ru.