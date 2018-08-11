Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова

Жену Гогена Солнцева разоблачил Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов. Звезда "Дома-2" нашла тот самый скандальный выпуск шоу "Домашнего" с Екатериной Терешкович.

прочитано 6380 раз