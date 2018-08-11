Душераздирающее откровение Дакоты об изменах Соколовского

Появились подробности развода Влада Соколовского и Риты Дакоты. Певец годами изменял жене и его все покрывали.

"Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью – оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре", – откровенно написали на своей странице в соцсети Рита (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Артистка собрала вещи и ушла от мужа, сразу как узнала о его предательстве. То, как жил Соколовский просто шокирует. Оказалось, что Влад изменял Рите на протяжении всех их отношений. Даже самые яркие моменты совместной жизни – свадьба, венчание, ожидание и рождение ребенка – сопровождались изменами. "Это были десятки "девушек", многих из них я знаю лично, многие из них были моими "приятельницами", вхожими в мой дом", – рассказала Дакота.

Подлого изменщика прикрывали друзья и родственники, она принимали Влада и его любовниц в своих домах. "Знали и некоторые члены его семьи, включая отца", – отметила Рита.

Открывшаяся тайна больно ударила по Дакоте. Теперь ей придется начинать жизнь с начала. "Я понимаю, что это звучит как сценарий фильма ужасов, это звучит невероятно, и я никогда бы не поверила в это сама, не будь у меня железных доказательств, но, увы, это горькая и страшная правда. Мой мир никогда не будет прежним, однако мне придется пережить это ради дочери", – заявила певица.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 2 Авг 2018 в 1:32 PDT

Однако на этом подлости мужа не закончились. Влад потребовал часть совместно нажитого. "Обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада", – написала Рита.

Несмотря на раздирающую душу боль певица не собирается лишать свою дочь отца, Дакота надеется найти в себе силы и позволить Соколовскому общаться с малышкой. "Когда-нибудь эта боль утихнет и я постараюсь простить его и снова с ним заговорить", – заключила она.