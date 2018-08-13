Плюнувшую в россиян Вайкуле отправили петь в безлюдные кафе

Российский сенатор Алексей Пушков предложил Лайме Вайкуле исключить поездки на заработки в Россию после ее резких слов о Крыме. Он выразил свое мнение в Twitter.

"Чтобы не видеть "сошедших с ума и зомбированных людей-зверей", которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полу-пустых пляжах Юрмалы для "европейцев", которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая", – написал Пушков. Также сенатор опроверг слова исполнительницы относительно запретов гражданам Евросоюза посещать полуостров.

В свою очередь прокомментировал слова Лаймы Вайкуле депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Он уверен, что исполнительница своим заявлением противопоставила себя не только крымчанам, но и значительной части российского общества. "Мне кажется, что человек, который выступает в Российской Федерации, который зарабатывает в России и, в принципе, основная часть жизни которого связана с нашей страной, не может позволять себе высказывать такую публичную позицию", – цитирует депутата RT.

Насчет «запрета» гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали - и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.

Коллега Вайкуле Юрий Лоза считает, Лайму осуждать за сказанное не стоит, поскольку она, как гражданка Латвии, хочет быть в хороших отношениях с местными властями. При этом он заявил, что резкие высказывания не делают ее плохой певицей. "Власти Латвии относятся к присоединению Крыма негативно. Зачем ей портить отношения со своими руководителями?" – цитирует Лозу Eg.ru.

Сама Лайма реакцией, вызванной ее словами, недовольна. За это она "плюнула" в россиян. По ее словам, люди ведут себя "как звери", они сошли с ума и вообще, "зомбированы телевизором".

Напомним, что ранее Вайкуле призналась в отсутствии ностальгии по СССР и отметила, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги. Ряд российских культурных деятелей осудили ее за заявление.