Дакота внезапно вступилась за проклятого изменника Соколовского
Артистка рассказала, что объявила о скором расторжении брака не для того, чтобы обсуждать его, она пыталась оставить за собой право быть честной перед поклонниками и самой собой. Дакота шокирована тем скольким женщинам ее горе оказалось близким и созвучным, она благодарна за поддержку и сострадание, однако настоятельно просит перестать жалеть ее.
"Сострадать мне более не надо, я официально отказываюсь быть жертвой в этой ситуации и питаться жалостью тоже не намерена. Желание прессы обсасывать подробности нашего развода были мне очевидны, но и этого я не позволю, не взирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь через призму своей боли выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем, перечислять имена и выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своем разрушенном браке я не стану", – написала Рита в своем Instagram.
Также вокалистка попросила поклонников не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. "Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение к нему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моего ребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота и отметила, что не будет препятствовать его общению с дочерью.
Артистка поблагодарила близких за то, что они взяли на себя всю бумажную волокиту, связанную с разводом. Освободившееся время Рита планирует посвятить дочери и себе любимой.
Уже 11 августа в СМИ появилась информация о расставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. На своей странице в Instagram она подтвердила развод. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.
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