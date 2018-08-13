Дакота внезапно вступилась за проклятого изменника Соколовского

Певица Рита Дакота попросила не говорить и не писать гадости о ее пока еще супруге Владе Соколовском. Исполнительница отметила, что она попытается расстаться с мужем на дружеской ноте ради дочери.

Артистка рассказала, что объявила о скором расторжении брака не для того, чтобы обсуждать его, она пыталась оставить за собой право быть честной перед поклонниками и самой собой. Дакота шокирована тем скольким женщинам ее горе оказалось близким и созвучным, она благодарна за поддержку и сострадание, однако настоятельно просит перестать жалеть ее.

"Сострадать мне более не надо, я официально отказываюсь быть жертвой в этой ситуации и питаться жалостью тоже не намерена. Желание прессы обсасывать подробности нашего развода были мне очевидны, но и этого я не позволю, не взирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь через призму своей боли выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем, перечислять имена и выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своем разрушенном браке я не стану", – написала Рита в своем Instagram.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 12 Авг 2018 в 9:13 PDT

Также вокалистка попросила поклонников не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. "Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение к нему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моего ребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота и отметила, что не будет препятствовать его общению с дочерью.

Артистка поблагодарила близких за то, что они взяли на себя всю бумажную волокиту, связанную с разводом. Освободившееся время Рита планирует посвятить дочери и себе любимой.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 11 Авг 2018 в 9:58 PDT

Уже 11 августа в СМИ появилась информация о расставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. На своей странице в Instagram она подтвердила развод. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.