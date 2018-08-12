Дакота напомнила Бузовой и Барановской об их горе

В комментарии под постом Риты Дакоты в Instagram об изменах ее мужа Влада Соколовского пришли Ольга Бузова и Юлия Барановская. Они не понаслышке знают о неверности супругов.

Новость о том, что Рита Дакота и Влад Соколовский разводится стала настоящим потрясением для всех ее поклонников и многих звезд российского шоу-бизнеса. Под постом, в котором певица поделилась своей болью, набралось уже почти 30 тысяч комментариев.

Поклонники отказываются верить в крушение самой красивой пары на российской эстраде. Впрочем, многие отмечают, что это не единичный случай. Поклонницы поделились с певицей своими историями о супружеской неверности.

Выразить свою поддержку Рите Дакоте решила и Ольга Бузова, которой произошедшая ситуация напомнила трагедию в ее личной жизни. "Помню, мы ужинали вместе и вы вдвоем успокаивали меня...", – написала певица. "Помню, как мы ужинали вместе...и вы вдвоём успокаивали меня😢😢 как же так!!!! Мне жаль его! Потерять такую женщину...промерять семью на похоть...я никогда не пойму их...я с тобой ❤️ ", – добавила она.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 11 Авг 2018 в 9:58 PDT

Ведущая Юлия Барановская, которая также пострадала от неверности возлюбленного, также поделилась своим опытом. "Поверь абсолютно все, что происходит в нашей жизни , происходит к лучшему. Поверь мне, я проверила это на себе 😘😘😘 ", – рассказала она.

Анфиса Чехова также присоединилась к мнению, что муж-изменщик сделал хуже только себе. "Во всей этой истории, теряет только он! Его жалко: незрелый, глупый, самонадеянный. Ты свет и сила". – выразила она свою точку зрения.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 29 Июл 2018 в 2:13 PDT

Присоединилась к обсуждению и Агата Прилучная (Муцениеце). "Если понаблюдать за другими женщинами, после таких предательств со стороны мужей, они становятся только сильнее, успешнее, обретают силу и смысл!", – написала актриса.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. Церемония, которая прошла на берегу Химкинского водохранилища, была очень пышной. Знаменитости не пожалели денег на свадьбу. В октябре 2017 года Рита и Влад впервые стали родителями. У них появилась дочь Мия.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 12 Июл 2018 в 11:10 PDT

Уже 11 августа в СМИ появилась информация о расставании звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. На своей странице в Instagram она подтвердила развод. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.