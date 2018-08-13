"У него инсульт": известный музыкант призвал молиться за Николая Носкова

Эксклюзив Интервью Скандальные откровения подруги Степаненко "У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза Дом-2

Выбор читателей

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Владимир Винокур убит горем
партнеры
Понедельник 13 августа
Лента новостей
10:29
Какие продукты снимают стресс
10:24
Жителя Башкирии обстреляли на глазах семьи
10:16
На границе Крыма поймали украинку с пистолетом и патронами
10:03
Месть за Донбасс: Украину призвали готовиться к бомбардировкам
09:58
Определена безопасная доза соли для человека
09:49
В спортивном лагере в Дагестане отравились десятки детей
09:40
Мощное землетрясение в Китае сняли на видео
09:29
Внедорожник насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
09:21
Названа причина смерти звезды "Улиц разбитых фонарей"
09:19
Раскрыты жуткие детали смертельной аварии на Урале
09:07
На пересечении МКАД и Бесединского шоссе ограничат движение
08:36
На AliExpress стали массово блокировать россиян
08:08
Курс доллара подскочит к концу года
07:45
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа
21:00
Володин оценил реконструкцию музыкального лицея в Энгельсе
19:05
Актер из "Убойной силы" умер в 66 лет
16:59
Матильда готовится обобрать Шнурова
16:28
Желание сдохнуть и ненависть: страшное признание сына-фрика Яковлевой
16:03
"Так долго отдавала себя": российская актриса рассказала о депрессии
15:31
Что стало с красавицей-актрисой Александрой Яковлевой
14:56
Вайкуле запретили приезжать в Россию после слов о Крыме
14:43
Мать Ольги Бузовой ограбили на шесть миллионов
14:32
Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
14:02
Дакота напомнила Бузовой и Барановской об их горе
13:30
Ани Лорак предложили нажиться на измене мужа
13:00
Обессиленную Джоли нашли в психиатрической клинике
12:30
"Выла от боли": вскрылись ужасающие подробности разрыва Дакоты и Соколовского
12:02
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
11:49
Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма
11:20
"Подаю на развод": Блюменкранц из "Дома-2" бросил жену с ребенком
10:48
Как решается проблема обманутых дольщиков в Саратовской области
10:46
Названо имя убийцы Влада Листьева
10:21
Малахов взбесился из-за развода Дакоты и Соколовского
10:03
В Британии расстреляли толпу людей
20:39
Душераздирающее откровение Дакоты об изменах Соколовского
20:18
Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским
18:18
Петросян прилюдно признался в позорной любви
17:57
Под Москвой парашютист разбился о здание аэродрома
17:32
"Все! Вещи собрала": Муцениеце покинула дом Прилучного
17:07
В Саратове появится предуниверсарий для одаренных детей
16:50
Володин проверил строительство дома для переселенцев в Елшанке
16:35
В скандальном разводе Джоли и Питта всплыл многомиллионный кредит
16:03
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
15:13
Отправивших Бузову в психушку обвинили в жестокости
14:20
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
13:51
Умерший за рулем водитель покалечил шесть детей
13:26
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
13:16
Володин призвал ускорить строительство школы в Солнечном
12:54
Бородина врезала хамоватому Криду
12:19
Раскрыт подлый обман жены-старушки Гогена Солнцева
12:00
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева
11:30
Жаркие поцелуи и танцы: Акиньшина и Шнуров воссоединились
10:51
Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым
10:18
От Кейт Миддлтон требуют четвертого ребенка
10:08
В США потерпел крушение угнанный пассажирский самолет
10:00
Страшные тайны: трагедия Надежды Крупской
23:21
Смерть перечеркнула планы Степаненко
21:54
Роскошная жизнь богачки Рудковской сводит с ума россиянок
21:48
Греция отзывает посла из России
21:40
Пропавших Скрипалей зверски убили после пыток
21:34
В Турции поймали приплывших на плоту россиян‍
21:25
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
20:58
Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
20:28
Скандальный развод обернулся счастьем для Петросяна и Степаненко
20:24
"Степкин корнишон": Солнцев высмеял крошечное достоинство звезды "Дома-2"
19:54
На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка
19:49
"Сердце кровью обливается": Костенко о страданиях маленькой дочери Тарасова
19:40
"Вы не знаете даже половины": Муж Ани Лорак прервал молчание
19:22
"Невеста в пляжном костюме": Бледанс обрела женское счастье
18:47
Осмелевший Лукашенко нахамил Путину
18:47
Тайная сестра-наркоманка Меган Маркл исчезла с крупной суммой денег
18:45
Вернувшийся в семью Прилучный заклеймил Муцениеце
18:13
Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову
17:59
Известный российский художник умер в возрасте 99 лет
17:40
Стало известно о тайных родах Леры Кудрявцевой
17:12
52-летняя Салтыкова без одежды выглядит как девочка
16:47
Совет на выходные
16:46
Россиянка разозлилась и зарезала 18-летнюю красавицу-дочь
16:19
Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
15:59
Занимающихся сексом возле Кремля россиян сняли на видео
15:52
Почему зарезавшие отца сестры Хачатурян стали звездами
15:25
Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"
15:20
"Все у нас получится": задорный Петросян сделал заявление
15:19
"ЕР" обсудит предложения по настройке пенсионной системы
14:59
В Тунисе арестовали подозреваемую в терроризме женщину
14:52
Резкий обвал рубля вызвал панику у россиян
14:43
Васильев разнес кулек на груди Бородиной
14:41
Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище
14:30
Грабящий ювелирный магазин муравей попал на видео
14:20
В московском парке нашли чемодан с трупом
14:17
Народ в ужасе от вида Андреевой на Первом канале
14:07
Спасавший онкобольную Фриске "Русфонд" оказался в центре скандала
14:00
В Москве объявлена "желтая угроза"
13:50
В Татарстане водитель насмерть сбил ребенка
13:42
Пышка из "Дома-2" одобрила проституцию
13:39
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
13:24
Успенская об обиженном Киркорове: Ведет себя как баба
13:20
Ребенок выжил после падения с балкона в Тюмени
13:01
Названа причина смерти режиссера Брусникина
12:58
Подлое убийство медсестры в Донбассе довело Украину до экстаза
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым
Вайкуле запретили приезжать в Россию после слов о Крыме
Садальский наказал Вайкуле за публичный бойкот Крыма
Желание сдохнуть и ненависть: страшное признание сына-фрика Яковлевой
Вайкуле стравили с Киркоровым после бойкота Крыма
Шоу-бизнес

"У него инсульт": известный музыкант призвал молиться за Николая Носкова

Николай Носков. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Pogontsev
Основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал о состоянии здоровья бывшего участника коллектива Николая Носкова. Он призвал молиться за музыканта.
прочитано 8119 раз

Советский и российский музыкант Николай Носков заставляет поклонников не на шутку переживать за его здоровье. Коллеги подтверждают: певцу необходимы покой и поддержка.

ПО ТЕМЕ

Николай Носков впервые рассказал о тяжелой болезни

Врачи борются за жизнь Николая Носкова

 Николай Иванович Носков

Николай Иванович Носков певец

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт", – цитирует РИА Новости основателя группы "Парк Горького" Алексея Белова. "Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт?" – добавил он в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Музыкант, по словам Белова, нуждается в поддержке. "Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", – подчеркнул он.

Напомним, Николай Носков заставил фанатов переживать за его здоровье в марте 2017 года, когда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, в связи с чем был вынужден отменить гастрольный тур.

После операции Николай Носков на протяжении двух недель находился в реанимации, подключенный к аппарату жизнеобеспечения. После этого его состояние улучшилось, а еще через 14 дней музыканта выписали, но ему потребовалась длительная реабилитация. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", недавно Носков вновь начал говорить.

Автор: Геннадий Куприянов13 августа 2018, 08:30

комментарии

Политика

Страшные тайны: трагедия Надежды Крупской
Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко

Шоу-бизнес

Дакота внезапно вступилась за проклятого изменника Соколовского
"Денег нет": срыв "Евровидения" грозит Израилю миллионными убытками
Отец Меган Маркл довел принца Гарри до крайности
Старшая дочь не пришла на свадьбу Жулина с молодой любовницей

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Шоу-бизнес

Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл

Медовый месяц не мог длиться вечно
Шоу-бизнес

Что стало с красавицей-актрисой Александрой Яковлевой

Зрители обратили внимание, что артистка словно перестала за собой следить
Шоу-бизнес

Старшая дочь не пришла на свадьбу Жулина с молодой любовницей

Тренер старше своей избранницы на 23 года
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл довел принца Гарри до крайности

Наследник британского престола пытался вразумить тестя

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 августа
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
Совет на выходные
Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак

Фоторепортажи

Сексуальная сисадминша показала роскошные формы
Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева
Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью

Спорт

Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru