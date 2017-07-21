Врачи борются за жизнь Николая Носкова

Информация о том, что Николай Носков страдает от серьезного недуга, подтвердилась. Dni.Ru пообщались с пресс-менеджером певца, Юлией, которая сообщила о госпитализации бывшего участника группы "Парк Горького".

Единственное, что остается поклонникам музыканта, – молиться за здоровье своего кумира. Семья и близкие Носкова предпочитают не афишировать это известие, однако представитель артиста в разговоре с корреспондентом Dni.Ru утешила всех неравнодушных, заявив, что музыкант близок к выздоровлению. "Николай болен. На данный момент он находится на лечении в одной из лучших российских клиник. Диагноз серьезный, но самое главное, что он стремительно идет на поправку. За его жизнь борются высококвалифицированные специалисты", – сказала она.

Информация о болезни артиста появилась в социальной сети Facebook. Интернет-пользователи тут же забили тревогу. "А вот тут можно поподробнее? Ничего не могу разузнать о его состоянии, но чувствовала, что все нехорошо..." – отмечали в комментариях. Осведомитель сослался на бывшего коллегу Носкова по группе "Парк Горького": "Маршал сказал, что очень плохо…"

Многие обратили внимание, что в последнее время Николай Носков сильно похудел и выглядит изможденным. Побывавший на концерте рокера сообщил, что артист еле держался на ногах во время выступления.

В начале апреля бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков был доставлен в больницу. У 61-летнего артиста диагностировали инсульт. В клинический госпиталь "Лапино" певец поступил в тяжелом состоянии, которое медикам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовились удалить у Носкова тромб в шейном отделе. Спустя некоторое время стало известно, что операцию решили отменить в связи с улучшением состояния музыканта.

Напомним, в 1990 году фронтмен "Парка Горького" объявил об уходе из коллектива. Причиной он назвал усталость и творческий кризис. Новым вокалистом стал Александр Маршал. Носков же создал именную рок-группу "Николай" и выпустил англоязычный альбом Mother Russia. Пластинка не получила большой популярности, и певец на некоторое время пропал со сцены. Он вернулся на российскую эстраду только в 1996 году, взорвав эфир радиостанций композицией "Я не модный".