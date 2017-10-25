Соколовский и Дакота тайно стали родителями

Певец приготовил родившей жене роскошный подарок. Счастливые родители пока не дают комментариев.

Новость о том, что Рита Дакота стала мамой, нигде не появлялась. На странице в социальной сети Instagram она по-прежнему публикует снимки с большим животом и пишет об отличном состоянии в последний месяц беременности. Но шила в мешке, как говорится, не утаишь.

"Певица родила 23 числа, и уже завтра, 26 октября, в 12:30 ее выписывают, – рассказали Dni.Ru в агентстве по организации VIP-праздников. – К нам обратился Влад Соколовский и сказал, что хочет заказать для любимой жены что-то особенное. Решили, что маму и малыша встретят герои "Алисы в Стране чудес". Просто Рите очень нравится эта сказка Кэрролла. Белый Кролик, Чеширский Кот, Мартовский Заяц – завтра возле роддома они устроят настоящее театрализованное представление".

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) Окт 24 2017 в 11:27 PDT

Ранее Рита проболталась: "Для нас это чудо всегда будет чудом. Мы ждем тебя, мелкая! Давай уже скорее!" А о своей беременности артистка высказалась очень трогательно: "Когда можешь родить в любую минуту, это такое странное чувство. Вот были вы двое, ваши мечты и планы, ваш маленький мирок на двоих, ваша бешеная любовь. И вот он – человек, настоящий, живой, со своей собственной внешностью, характером, а после и мнением, позицией, вкусом к музыке, еде, со своей судьбой! Человек, который получился из ничего, человек, которого мы сами сделали, чтобы тусить теперь с ним всю оставшуюся жизнь. В голове не укладывается все равно, девять месяцев не помогли начать относиться к чуду как к чему-то нормальному, обычному".

Публикация от Влад Соколовский (@vs20) Окт 25 2017 в 5:33 PDT

Молодой папа Влад Соколовский в своем аккаунте разместил ролик из роддома и сообщил подробности: "Ну что, друзья, cвершилось! У нас родилась дочь Мия 52 см, 3 кг 280 грамм. Этот маленький комочек мчастья, перевернувший всю мою жизнь в один момент, появился на свет легко!".