Родившая Ирина Шейк вывалила грудь на пляже

Российская модель порадовала поклонников очередным пикантным снимком в Instagram. Она примерила на себя "горячий" образ спасательницы Малибу.

На своей странице 32-летняя Шейк разместила фото, где она на пляже в ярко-красном купальнике с глубоким декольте взбирается по веревочной лестнице. На заднем плане виднеется вертолет.

Одни пользователи соцсети сравнили образ модели со спасательницей Малибу, а другие посчитали, что Ирина отлично бы смотрелась в роли девушки агента 007. "Ты красавица! Когда же мы увидим тебя в роли девушки Джеймса Бонда? Вы затмите всех предыдущих", "О, какая горячая, а меня спасешь?", "Как раз плавать не умею, вся надежда на тебя!" – прокомментировали снимок поклонники российской модели.

Разумеется, не обошлось без комплиментов. "Вы сказочная женщина!", "Самая красивая на свете", "Безупречная", "Великолепная", – одарили хвалебными эпитетами Шейк фолловеры.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 31 Июл 2018 в 6:31 PDT

Напомним, в конце марта 2017 года российская модель впервые стала мамой. Ирина родила дочку, назвав Леа.

Сегодня Ирина Шейк – одна из самых успешных моделей в мире. Она открыта экспериментам в работе, но в пределах разумного. Например, не позирует с обнаженной грудью.